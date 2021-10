Nouvelle tournure dans l’affaire Aryan Khan: un témoin revendique un accord de 26 crores de roupies; La BCN refuse de payer

On se souviendra que le selfie de Gosavi avec Aryan Khan était devenu viral à la suite de quoi le PCN avait soulevé un point d’interrogation sur l’agence antidrogue et ses agents chargés de l’affaire.

Dans un développement majeur lié à l’affaire Aryan Khan laissant présager une nouvelle tournure, un témoin panch Prabhakar Salil a déposé un affidavit devant le tribunal réclamant des indemnités contre le Bureau de contrôle des stupéfiants et le détective privé KP Gosavi désormais porté disparu. On se souviendra que le selfie de Gosavi avec Aryan Khan était devenu viral à la suite de quoi le PCN avait soulevé un point d’interrogation sur l’agence antidrogue et ses agents chargés de l’affaire.

Dans un affidavit notarié, Salil a affirmé avoir entendu KP Gosavi et Sam D’Souza essayer de régler l’affaire pour Rs 18 crores en plus des Rs 8 crores à Sameer Wankhede de la NCB. Salil prétend être le garde du corps personnel de KP Gosavi.

Il a en outre affirmé dans son affidavit qu’il avait vu le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, parler à KP Gosavi. Salil a déclaré que Gosavi lui avait demandé de collecter Rs 50 lakhs en espèces à un certain endroit et qu’il avait même collecté deux sacs d’argent et les avait donnés à Gosavi. Salil a également affirmé que lorsqu’il était compté, le sac ne contenait que 38 lakhs, a rapporté Live Law.

« Les responsables du BCN peuvent me tuer ou m’enlever comme Gosavi », affirme Salil dans son affidavit.

D’autre part, le BCN avait nié les allégations. Selon un rapport de NDTV, les responsables du NCB ont qualifié l’affirmation de sans fondement en disant que si l’argent avait changé de mains, alors pourquoi quelqu’un est-il toujours derrière les barreaux dans l’affaire.

Le rapport cite également des sources du NCB affirmant que les allégations ont été faites simplement pour nuire à l’image de l’agence.

On peut noter qu’Aryan Khan et sept autres personnes ont été arrêtés par le BCN le 2 octobre et sont actuellement en détention judiciaire suite au refus de libération sous caution par un tribunal de Mumbai. La Haute Cour de Bombay entendra la demande de mise en liberté sous caution le 26 octobre.

