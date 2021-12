Nouvelle tragique pour les joueurs de Genshin Impact, Ayato Kamisato n’est pas un cheval

Si vous avez regardé Genshin Impact Twitter, vous avez peut-être entendu parler d’un personnage à venir – en particulier Ayato – être un cheval. Sérieusement. Je veux dire, dans un monde fantastique avec des oni, des oiseaux qui parlent, des dragons et Paimon, ce ne serait certainement pas trop bizarre, non ?

Nous sommes désolés de vous informer que cette fuite est totalement fausse, une blague démesurée. Dans cet article, nous allons expliquer la source de ces hijinx et comment ils se sont propagés si rapidement dans la communauté.

La fuite du cheval Ayato provient du fait que l’utilisateur de Twitter Mushi partage une capture d’écran de la discorde du salon funéraire Wangshen – une plaque tournante populaire pour les fuites de Genshin Impact. Dans cette capture d’écran, l’utilisateur de Discord abc69 est invité à fournir des informations juteuses sur Ayato Kamisato (un personnage que nous avons vu mentionné dans les histoires de personnages mais pas réellement vu dans le jeu). En réponse, ils ont dit qu’Ayato est un cheval, une blague claire destinée sûrement à faire rire quelques-uns et rien d’autre.

Cette blague a ensuite été capturée et publiée sur Twitter par l’utilisateur Mushi (visible ci-dessous). Ce compte a été créé littéralement hier et a un historique de tweets rempli de fuites de blagues. Malgré l’évidence d’un message de troll de cette façon, il a bien sûr été repris par la communauté et diffusé en ligne.

Au cours des heures suivantes, cette blague a grandi et est devenue une fuite à laquelle certains utilisateurs de Genshin Impact ont véritablement cru.

Ayato n’est pas vraiment un cheval – 46cba (@abc64fake) 19 décembre 2021

Le nombre de personnes qui croient réellement qu’Ayato est un cheval en dit long sur la communauté Genshin. – BLANK  (@genshinBLANK) 20 décembre 2021

En raison des récentes rumeurs sur Ayato, je tiens à préciser qu’Ayato n’est en effet PAS un cheval. – UBatcha (@Ubatcha1) 20 décembre 2021

Cela en dit long sur la culture autour des fuites de Genshin Impact (et à quel point elles sont précises la plupart du temps) que quelque chose comme ça peut circuler et être considéré comme un fait par une partie de la base de joueurs. Aussi drôle que cela puisse être de voir ceux qui achètent publiquement ce bâillon et les mèmes qui ont été créés en réponse, cela rappelle l’importance de vérifier vos sources. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation embarrassante à cause de quelques chahuts.

