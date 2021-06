Nouvelle vague de campagnes de phishing et de smishing supplantant les principales banques espagnoles | La technologie

Au cours des dernières heures, différentes campagnes de phishing et de smishing se sont multipliées pour tenter d’amener les utilisateurs à saisir leurs identifiants d’accès bancaire.

Les temps ont changé, et maintenant pratiquement tout le monde accepte d’effectuer des procédures dans sa banque via la banque en ligne, ce dont les cybercriminels profitent pour essayer de voler nos informations d’identification par erreur en utilisant des techniques telles que Hameçonnage ou la smishing.

D’une part, nous avons des campagnes pour envoyer des e-mails frauduleux sous forme de phishing et aussi par SMS (smishing), et en gros ce qu’ils font est usurper l’identité d’entités bancaires de calibre telles que CaixaBank, Banco Santander et BBVA de sorte que la victime finit par accéder à une série de pages qui se font passer pour les agents pour fournir leurs identifiants d’accès et d’autres données.

Comme le rapporte le Bureau de la sécurité des internautes, plusieurs campagnes par e-mail et SMS ont été détectées se faisant passer pour différentes entités bancaires, notamment Banco Santander, CaixaBank et BBVA.

Dans ces e-mails et SMS, l’utilisateur est invité à cliquer sur un lien qui redirige vers une fausse page Web qui prétend être celle de la banque, et où la victime finit par entrer ses identifiants d’accès.

Ces e-mails et SMS en général ils ont toujours des fautes d’orthographe et ils commencent généralement par les sujets “Numéro de client: # XXXXX / Mettre à jour ‘ou’ ẞanco Santandɐr”. D’autre part, votre banque ne pourra jamais vous contacter de cette manière, mais elle vous convoquera pour vous rendre dans l’un des leurs bureaux pour effectuer tout type de gestion. Ils pourraient également vous informer par correspondance en ligne, en accédant au site Web de votre banque avec vos propres informations d’identification.

Ces messages frauduleux ils essaient également de pousser l’utilisateur à cliquer sur les liens vous indiquant par exemple que si vous ne cliquez pas sur le lien, votre carte bancaire sera désactivée dans les prochaines heures. Vous pouvez également identifier ces messages en regardant l’e-mail de l’expéditeur, car ils utilisent généralement des comptes de messagerie similaires mais non identiques aux comptes officiels.

Si malheureusement vous êtes tombé dans le piège et avez saisi vos identifiants d’accès via ces pages, vous devez immédiatement contacter votre banque et changer votre mot de passe via l’accès à votre banque en ligne.