Nouvelle variante covid: médicament GSK-Vir efficace contre toutes les variantes Omicron

Dans une grande annonce, le fabricant britannique de médicaments GSK (GSK.L) a déclaré mardi que sa thérapie covid-19 à base d’anticorps avec son partenaire Vir Biotechnology fonctionnait contre toutes les nouvelles variantes d’omicron covid-19 et était efficace. L’annonce est venue citant de nouvelles données d’études à un stade précoce. Les données doivent encore être publiées dans un parcours médical et montrent que le traitement des entreprises, le sotrovimab, agit contre toutes les mutations (37) jusqu’à présent dans la protéine de pointe, lit-on dans la déclaration de GSK.

Des données précliniques publiées la semaine dernière ont également montré que le médicament est efficace contre les mutations du variant omicron, dont les cas sont en augmentation en Inde. Le sotrovimab verrouille la protéine de pointe à la surface du virus covid-19. D’autre part, Omicron s’avère avoir un nombre étonnamment élevé de mutations sur cette protéine.

Hal Barron, directeur scientifique de GSK, a informé que les données précliniques montrent que notre anticorps monoclonal a montré un potentiel et est efficace contre la dernière nouvelle variante de covid Omicron. Il est également efficace contre toutes les autres variantes de préoccupations définies jusqu’à présent par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon un rapport de ., GSK et Vir ont travaillé ensemble sur des pseudovirus qui ont fonctionné principalement sur toutes les mutations majeures (coronavirus) dans toutes les variantes jusqu’à présent. Ils ont également effectué des tests en laboratoire sur leur vulnérabilité au traitement par le sotrovimab.

Le 2 décembre, le traitement contre le covid-19 basé sur GSK (GSK.L) et Vir Biotechnology (VIR.O), Xevudy, a été approuvé par le régulateur britannique des médicaments, a rapporté .. Il a été approuvé pour les personnes atteintes de covid-19 léger à modéré qui risquent de développer une infection élevée. La grande approbation est intervenue après que GSK a annoncé que le même traitement avait également fonctionné contre la variante Omicron.

L’OMS a classé la nouvelle variante de covid-19 comme la « variante préoccupante », car les experts affirment qu’Omicron possède certaines caractéristiques qui conduisent à une modification génétique du virus. Ceux qui ont été testés positifs pour Omicron sont soit venus de pays africains, soit ont été en contact étroit avec des personnes infectées par la variante.

Anthony Fauci, Top Scientist, États-Unis, a déclaré que les premières indications et signes suggèrent que la variante Omicron n’est pas aussi mauvaise que les souches précédentes et qu’elle est peut-être plus douce. Le scientifique a également averti qu’il faut au moins deux semaines pour découvrir la gravité de la variante.

