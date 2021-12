Nouvelle variante de covid: les cas Omicron uniquement liés aux voyages, aucune transmission nationale signalée jusqu’à présent, selon un expert

Nouvelle variante covid-19 : Les cas de variante d’Omicron détectés à travers le pays jusqu’à présent sont liés à des voyages et jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve suggérant qu’il a encore été transmis au niveau national, a déclaré le Dr Shashak Joshi, membre expert du groupe de travail Maharashtra Covid-19, cité dans l’Indianexpress.com

Selon les derniers rapports, le Maharashtra a jusqu’à présent signalé 10 nouveaux cas d’omicron, sept à Pune et trois à Mumbai. Le pays a jusqu’à présent enregistré 21 cas d’omicron – Rajasthan (9), Maharashtra (8), Karnataka (2), Delhi (1), Gujarat (1).

Le Dr Joshi a déclaré qu’il faudrait au moins trois à six mois pour étayer les conclusions soumises par les médecins africains pour les cas de symptômes bénins. À cela, le Dr Pradeep Awate, agent de surveillance de l’État, a également déclaré que la taille de l’échantillon donné était trop petite pour tirer une conclusion. Joshi a en outre déclaré que nous devrons attendre quelques semaines pour comprendre la nature du virus, sa transmission, la gravité des symptômes, entre autres détails pertinents.

Pas de panique : les experts

Le Dr Joshi a informé qu’il y avait une différence dans les symptômes cliniques de la souche Omicron par rapport à la variante Delta. Dans le cas d’Omicron, les patients n’ont pas signalé de manque de goût ou d’odeur comme dans le cas des variantes covid et delta. Cependant, l’étendue de la maladie n’est pas encore claire et nous devrons attendre au moins trois mois pour déterminer l’intensité du virus avant de tirer une conclusion, a ajouté le Dr Joshi, comme indiqué dans Indianexpress.com. Les experts ont exhorté les gens à ne pas paniquer et à ne pas tomber dans des « spéculations sauvages » jusqu’à ce que les preuves correctes soient disponibles.

« Ce sont des cas sporadiques liés aux voyages et des contacts liés à l’importation. Les gens doivent comprendre qu’il n’y a rien à craindre », a déclaré le Dr Joshi. Jusqu’à présent, tout ce que nous savons, c’est que la nouvelle variante de covid est bénigne et n’est pas une cause de préoccupation majeure, du moins pour l’instant.

