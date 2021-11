Nouvelle variante de Covid NAMED – Panique alors que les scientifiques craignent 50 mutations potentiellement mortelles | Monde | Nouvelles

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la nouvelle variante du COVID-19, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, une variante préoccupante (COV) et lui a donné le nom d’Omicron. Les preuves préliminaires suggèrent qu’il comporte un risque de réinfection plus élevé que les autres variantes.

Il était initialement lié au Gauteng, la plus petite province d’Afrique du Sud. Cependant, la variante n’est pas nécessairement originaire de là. En fait, le premier échantillon montrant la variante a été collecté au Botswana le 11 novembre.

L’OMS a déclaré que la variante – initialement appelée B.1.1.529. — « a un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes ».

Le scientifique sud-africain Tulio de Oliveira a déclaré lors d’une conférence de presse que la variante Omicron contient une collection d’environ 50 mutations.

Plus de 30 d’entre eux, a-t-il souligné, se trouvent dans la protéine de pointe, la région qui interagit avec les cellules humaines lors de leur entrée.

La partie du virus qui entre en contact pour la première fois avec nos cellules a 10 mutations, bien plus que deux pour la variante Delta, qui, en raison de sa propagation rapide, est devenue la souche dominante dans le monde plus tôt cette année.

Le niveau élevé de mutation suggère que la variante provient d’un seul patient qui n’a pas pu éliminer le virus, lui donnant ainsi la possibilité d’évoluer génétiquement.

En Afrique du Sud, le nombre de cas est passé de 273 le 16 novembre à plus de 1 200 au début de cette semaine.

Omicron, qui a également été identifié au Botswana, en Belgique, à Hong Kong et en Israël, rejoint une liste de quatre autres COV – Delta, Alpha, Beta et Gamma.

Delta, identifié pour la première fois en Inde, est actuellement le type le plus courant en circulation au Royaume-Uni.

Sans surprise, les actions des compagnies aériennes, des opérateurs touristiques et des groupes hôteliers ont fortement chuté.

Les banques, les fournisseurs de carburant et les groupes miniers ont également été durement touchés, et le prix du pétrole a chuté de plus de 9 dollars le baril pour atteindre des niveaux observés pour la dernière fois à la mi-septembre.

La nouvelle variante a également fait craindre la nécessité d’imposer des restrictions plus strictes, car le Centre européen de contrôle des maladies (CDC) a qualifié le niveau de risque qui lui est associé de « très élevé ».

Les responsables ont déclaré qu’il est extrêmement probable qu’Omicron se propage à travers l’UE.

L’agence a averti que le profil de la variante pourrait réduire l’efficacité des vaccins et l’immunité naturelle des personnes.

Vendredi après-midi, le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que les deux dirigeants « ont discuté des défis posés à l’échelle mondiale par la nouvelle variante COVID-19 et des moyens de travailler ensemble pour y faire face et rouvrir les voyages internationaux ».

Il a ajouté que M. Johnson a salué le « leadership de l’Afrique du Sud dans le partage transparent des données scientifiques ».

Les deux hommes ont convenu de « rester en contact étroit » alors qu’ils continuent de faire face à la pandémie de coronavirus.