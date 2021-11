Nouvelle variante de virus un réveil ; tester, suivre et tracer les stratégies jusqu’à ce que plus de données aident: Experts

Pour le moment, a-t-elle souligné, l’accent doit être mis sur les tests, le suivi et le traçage, en particulier ceux qui entrent dans le pays.

C’est la quinzième lettre de l’alphabet grec qui dérange désormais les scientifiques et les experts du monde entier. Omicron ou la variante B.1.1.529 du SARS-COV-2 est la nouvelle préoccupation et la question qui préoccupe tout le monde est de savoir si cela va supplanter la variante delta redoutée maintenant ? Il est encore trop tôt pour répondre de manière concluante, disent les experts et il faudra encore quelques semaines – peut-être encore trois à quatre semaines – à certaines données pour donner une réponse plus définitive, disent-ils tous.

Cependant, aucun d’entre eux n’a semblé surpris par l’annonce d’une nouvelle variante car elle est dans la nature même du virus

parcours d’évolution. Alors, comment s’assurer que les gens restent en sécurité pour une variante que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi de la classer dans la catégorie la plus grave en tant que « variante préoccupante » ? « La prudence, la surveillance et une réponse précoce seront encore une fois essentielles pour faire face à la nouvelle variante du virus », déclare le Dr Soumya Swaminathan, le

scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au travail au bureau même un week-end et s’adressant à Financial Express en ligne le samedi 27 novembre, le Dr Swaminathan a déclaré qu’il fallait généralement trois à quatre semaines pour que les premiers ensembles de données commencent à provenir des études de laboratoire. Mais pour le moment, a-t-elle déclaré, « nous pensons que les pays doivent renforcer leur surveillance génomique et ceux qui le font déjà pour l’intensifier davantage en révisant leur stratégie d’échantillonnage et peut-être augmenter leur échantillonnage pour s’assurer que tous les cas sont larges et plus représentatifs et non étroit dans le choix de l’hôpital ou d’un

localisation géographique. »

Mettant l’accent sur l’échantillonnage représentatif, elle a également favorisé un séquençage accru avec au moins 5 % des échantillons, sinon plus, étant séquencés et les données étant soumises le plus rapidement possible à la base de données publique appelée GISAID (qui vise à aider les chercheurs à comprendre comment les virus évoluent et propagation).

Elle a estimé que cela doit être soutenu par des recherches dans chaque pays, car il pourrait également y avoir d’autres variantes et cela doit être suivi. En effet, a-t-elle déclaré, « nous espérons que les vaccins continueront à rester efficaces contre différentes variantes, car les vaccins suscitent une large immunité et, par conséquent, l’accent doit être mis sur l’augmentation de la couverture vaccinale ».

Parallèlement à cela, elle ressentait clairement le besoin d’une surveillance constante pour vérifier s’il y avait un cas de déclin de l’immunité, car cela informera vraiment le pays sur les différentes options, y compris peut-être la nécessité d’un rappel.

programme et si oui à quel groupe vulnérable ? « La nouvelle variante est donc une fois de plus un réveil sur ce que font les virus et pour que nous ayons tous une longueur d’avance, notre préparation doit être vraiment renforcée », a-t-elle déclaré.

Questions sans réponse

Le virologue indien très apprécié, le Dr Gangandeep Kang, a déclaré: « La nouvelle variante du virus soulève de nombreuses questions sans réponse ». En indiquant quelques-uns, le médecin, qui est également professeur au Christian Medical College de Vellore, a déclaré « étant donné que le virus affecte les personnes âgées de 18 à 34 ans, ce qu’il faut voir, c’est si c’est parce qu’ils ne le sont pas. vacciné ou c’est le groupe d’âge cible qui est le plus vulnérable à cette variante.

Soulignant également qu’il faudra encore trois à quatre semaines pour obtenir des réponses à certaines questions évidentes telles que la gravité de la maladie ? Les personnes infectées sont vaccinées ou appartiennent à un segment de population non vacciné ? A quel rythme les cas augmentent-ils ? Pour le moment, a-t-elle souligné, l’accent doit être mis sur les tests, le suivi et le traçage, en particulier ceux qui entrent dans le pays.

Porter des masques et s’assurer que les gens se font vacciner ont toujours été cruciaux et le médecin ne voit aucune raison d’abandonner cette précaution de base. Le mot d’ordre, a-t-elle dit, était de prendre la précaution raisonnable qui est à la fois le masquage et l’inoculation. Les premiers rapports en provenance d’Afrique du Sud, selon le médecin, semblaient suggérer

que les cas sont en augmentation et que la transmissibilité est élevée et peut-être pas très virulente, mais nous ne le savons pas encore et devons attendre plus de données et avec elles une plus grande clarté sur la voie à suivre.

