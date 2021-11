Nouvelle variante du coronavirus: Delhi LG convoque une réunion d’urgence pour discuter de la préparation d’une nouvelle variante de Covid

Le gouvernement indien n’a jusqu’à présent annoncé aucune interdiction de voyager pour les passagers en provenance des pays touchés comme l’Afrique du Sud, le Botswana et Hong Kong.

À la suite de l’émergence d’une variante extrêmement contagieuse de Covid-19, le lieutenant-gouverneur de Delhi, Anil Baijal, a convoqué une réunion d’urgence pour discuter de la situation de Covid-19 dans la capitale nationale. LG Baijal présidera une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi le 29 novembre, a rapporté l’agence de presse ANI. La réunion a été convoquée pour discuter de la situation actuelle de la pandémie dans la ville et de la préparation pour faire face à la nouvelle variante de Covid-19 si elle apparaît comme un défi dans les semaines à venir.

La nouvelle variante qui a été nommée scientifiquement B.1.1.529 aurait été localisée pour la première fois en Afrique du Sud et s’est étendue à d’autres pays africains voisins. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui surveille les variantes émergentes du coronavirus, a déclaré que la variante semble avoir un très grand nombre de mutations selon les premières analyses. Le porte-parole de l’OMS a en outre déclaré qu’une étude plus approfondie de la variante devait être entreprise pour en savoir plus sur le virus et son impact sur la transmission de la maladie dans les semaines à venir.

Le gouvernement indien n’a jusqu’à présent annoncé aucune interdiction de voyager pour les passagers en provenance des pays touchés comme l’Afrique du Sud, le Botswana et Hong Kong. Cependant, le centre, dans son avis aux gouvernements des États, les a exhortés à être très prudents avec les passagers en provenance de ces pays. La propagation de la nouvelle variante qui aurait émergé d’Afrique du Sud s’est étendue à des juridictions comme Hong Kong, le Botswana, entre autres. Alors que l’Inde s’est abstenue d’imposer une interdiction de voyager en provenance de ces pays, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie entre autres ont interdit l’entrée des passagers en provenance des pays touchés.

