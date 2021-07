Nouvelle version de “Wherever I May Roam” de Metallica interprétée par J Balvin en avant-première – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La nouvelle version de Wherever I May Roam de Metallica, interprétée par J Balvin, a été créée ce vendredi et fait partie de l’édition remasterisée de son emblématique The Black Album qui sera mis en vente le 10 septembre prochain à l’occasion de son trentième anniversaire.

Cette chanson, dans laquelle le Colombien reste fidèle à ses racines de latin urbain sur les médiators de l’original, est l’une des grandes surprises et des collaborations qui donnent le plus à parler avec la relance qui aura un total de 52 autres artistes participants tels que Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Biffy Clyro, Mon Laferte et David Gahan, chanteur de Depeche Mode.

En fait intitulé Metallica (1991), populairement connu sous le nom de The Black Album en raison de la couleur de sa pochette, c’est l’un des albums emblématiques de l’histoire du rock et aussi l’un des plus réussis commercialement de l’histoire.

Il compte 22 millions d’exemplaires vendus, c’était en effet le genre métal le plus vendu et est devenu le premier numéro 1 du groupe californien dans son pays grâce à des morceaux comme Enter Sandman, The Unforgiven ou Nothing Else Matters.

Pour célébrer son 30e anniversaire, il sera réédité dans plusieurs formats, y compris des disques vinyles doubles et des disques plus longs avec des bonus en plus des morceaux originaux, tels que des prémix, des démos, des interviews et des concerts live.

L’accompagnant, sera également publié The Metallica Blacklist, dans lequel une cinquantaine d’artistes de générations, de genres et d’horizons divers réinterprètent leur morceau préféré de The Black Album. De plus, le produit de celle-ci sera partagé entre plus de 50 œuvres caritatives.