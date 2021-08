L’équipe de Cyan a publié aujourd’hui une version nouvellement repensée de son jeu d’aventure Myst, sorti pour la première fois en 1993, qui comprend de nouvelles versions du visuel dans tous les domaines du jeu.

Myst fonctionne nativement sur les Mac M1 et tire parti de Metal 2.1 et AMD FidelityFX Super Resolution pour atteindre 50 % de performances en plus sans compromettre la qualité.

Cela se traduit par une modélisation, des textures et des effets d’éclairage dynamiques considérablement améliorés. La meilleure partie est que le nouvel iMac M1 de 24 pouces peut exécuter Myst à une résolution de 4K tout en générant aucun bruit.

Voici en quoi consiste l’histoire de Myst :

Bienvenue sur Myst : une île d’une beauté saisissante, étrangement teintée de mystère et entourée d’intrigues.

Voyagez jusqu’à l’île Myst et d’autres lieux époustouflants et dormants – appelés « Âges » – et commencez à percer le mystère dans lequel vous avez été plongé. En apprenant ce qui s’est passé sur l’île, vous découvrirez que vous jouez un rôle clé dans une histoire épique dont la fin n’a pas encore été écrite. Explorez des liens plus profonds dans ces âges étonnants et surréalistes, découvrez une histoire de trahison familiale impitoyable et faites des choix qui vous affecteront, vous et le monde de Myst lui-même.