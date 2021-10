Nouvelle vidéo d’Urban Meyer, des messages texte ‘Lurid’ existent prétendument

Les Jaguars de Jacksonville ont battu les Dolphins de Miami 23-20 dimanche dernier. Non seulement cela signifiait leur première victoire de la saison, mais cela a également mis fin à une séquence de 20 défaites consécutives – la deuxième plus longue séquence de l’ère du Super Bowl.

Malheureusement, ce n’était pas que de bonnes nouvelles pour Meyer cette semaine.

L’entraîneur-chef des Jaguars a été impliqué dans un scandale désordonné au cours du mois dernier. Beaucoup avaient l’impression que les réverbérations commençaient enfin à s’estomper, mais de nouvelles accusations portées ce week-end pourraient changer cela.

Dans une série de tweets, de nombreuses allégations ont été faites qui brossent un tableau troublant. Une bien plus grave qu’on ne le croyait à l’origine :

Jags à Londres contre Stinky Tua. Pendant ce temps, plusieurs sources dans Cbus me parlent de l’existence d’une troisième vidéo pire que les deux premières et de nombreux textes sordides entre les deux parties. Et la femme d’un certain entraîneur menaçait la famille de la femme, appelant sa mère et son grand-père. – Tron Carter (@TronCarterNLU) 17 octobre 2021

Elle tient à ce que cette vidéo ne soit pas divulguée à la presse. ?? Si je m’appelle Shad Khan, j’appelle la famille et je paie le gros prix pour les vidéos et tous les textes et je les diffuse dans les médias. Ce sera beaucoup moins cher que de payer plus de 40 millions de dollars après la saison pour licencier ce gars. – Tron Carter (@TronCarterNLU) 17 octobre 2021

Étant donné à quel point la dernière vidéo divulguée de Meyer était accablante et compte tenu du fait qu’elle montrait explicitement ce qu’il faisait avec ses mains, il est compréhensible que certains soient déconcertés par ces affirmations les plus récentes.

À la lumière du message plutôt direct que la femme de Meyer, Shelley, a offert à la première série de vidéos – elle ne répondra probablement pas gentiment à cette nouvelle la plus récente.

Le timing de tout cela est assez difficile aussi. Dans la foulée de la première victoire de Meyer en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars, un clip a émergé de la réaction de sa femme et de sa fille à l’événement.

Ce développement le plus récent n’arrangera pas les choses.

La photo personnelle de Ronda Rousey devient virale. https://t.co/0hV1oXfhqR – Jeu 7 (@game7__) 19 octobre 2021

Et puis sur le plan professionnel, on ne peut s’empêcher de se demander si ce sera enfin la goutte d’eau qui fera déborder le vase. Il y a eu beaucoup de rapports sur la façon dont les joueurs des Jaguars de Meyer avaient perdu confiance en lui et sur la façon dont la propriété se retournait contre lui.

Cela va-t-il démanteler ce qui reste de la crédibilité de Meyer ?

Le temps nous dira si quelque chose en résulte finalement, mais c’est évidemment la dernière chose dont Meyer avait besoin en ce moment.

En rapport: La petite amie de Kyrie Irving, Marlene Wilkerson, devient virale (photos)