Nouvelles agricoles : les approvisionnements alimentaires britanniques menacés par les visas de travailleurs – Boris exhorté à agir | Royaume-Uni | Des nouvelles

La National Farmers’ Union (NFU) a organisé un sommet auquel assistait le ministre de l’Environnement, George Eustice. Au cours du sommet, les producteurs alimentaires, les transformateurs et les détaillants ont exhorté le gouvernement à résoudre le problème des chaînes d’approvisionnement dès que possible. Les pénuries de main-d’œuvre dans tout le pays se sont avérées semer le chaos dans le secteur agricole cette année.

L’abattage massif de porcs sains en raison de problèmes de personnel, la destruction de fruits et légumes et les perturbations causées par la pénurie de chauffeurs de camion ont rendu cette année difficile.

Le ministre de l’Immigration Kevin Foster a promis qu’il n’augmenterait pas le nombre de permis de travail délivrés, ce qui signifie que le nombre resterait à 30 000 – exactement le même qu’en 2021.

Cela va à l’encontre des appels lancés par les agriculteurs pour une augmentation du quota.

M. Foster a déclaré: « Nous allons passer à un système de trois ans, l’annonce est imminente.

« Il y aura un régime à 30 000 [permits] l’année prochaine, et nous aurons toujours la possibilité, comme nous l’avons montré avec des itinéraires similaires que nous avons créés, d’ajouter. »

Julian Marks, directeur général du producteur Barfoots basé dans le West Sussex, a exprimé ses inquiétudes quant au nombre restant le même en 2022.

Le directeur général a déclaré: «Le régime des travailleurs saisonniers à 30 000 n’est vraiment pas adéquat.

« Les fruits rouges à eux seuls en prennent 30 000, et l’idée que vous puissiez ensuite répartir ces 30 000 dans l’industrie ornementale ainsi que dans l’industrie comestible est folle et va créer de vraies tensions l’année prochaine. »

Bob Carnell, directeur général du transformateur de bœuf ABP Food Group, a également expliqué à quel point cela a été difficile en raison des pénuries de main-d’œuvre cette année.

« En termes de main-d’œuvre, c’est très frustrant et nous n’avons en fait obtenu aucune reconnaissance de cela aujourd’hui de la part du secrétaire d’État.

Plus d'un million de visages passent le jour de Noël dans l'isolement

«Nous avons un modèle commercial qui a été défini avec 60% de collègues en tant que ressortissants non britanniques, nous sommes entrés dans une pandémie mondiale qui a mis tout le monde à rude épreuve, et nous avons vraiment besoin de temps pour nous adapter.

« C’est tout ce que nous demandons : redéfinir le modèle économique pour nous permettre d’avancer et cette question n’est pas écoutée et c’est frustrant. »

En octobre, le gouvernement a annoncé qu’il s’engagerait à fournir des visas d’urgence de six mois à 800 bouchers afin d’éviter un abattage massif de porcs dans le pays.

Cependant, le secrétaire à l’Environnement George Eustice a promis que la nécessité pour ces bouchers de parler anglais resterait en place.

M. Eustice a déclaré: « Il y a eu beaucoup de perturbations du marché, des problèmes d’accès au marché chinois, peut-être une surproduction – ici la production a augmenté d’environ sept pour cent.

« Le travail a été un facteur aggravant, mais ce n’est pas le seul.

« L’industrie porcine, à l’instar de nombreuses parties de l’industrie alimentaire, a connu une perte de personnel car de nombreux citoyens de l’UE sur lesquels ils comptaient sont partis pendant la pandémie – rien à voir avec le Brexit. »

Mais l’éleveur de porcs de l’East Yorkshire, Kate Moore, a soutenu sa décision de voter Leave dans une émission de radio en octobre, même au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement auxquels le pays est confronté.

L’animatrice de Women’s Hour, Emma Barnett, a expliqué: « Un message est arrivé et a parlé, vous savez, de gentillesse, mais il y a aussi des questions difficiles, je suppose, tout de suite quand j’ai mentionné votre nom, et ce qui s’est passé, et la question était, pourriez-vous demander au éleveur de porcs pourquoi elle se plaint maintenant des résultats prévus du Brexit alors qu’elle a joyeusement accueilli le Brexit.

« Est-ce qu’elle regrette maintenant son soutien pour quitter l’UE et bien sûr, je n’ai aucune idée de la façon dont vous avez voté, et je ne suis pas sûr que cette personne le fasse non plus, mais il y a certainement le sentiment que certaines personnes exploitent et je voulais pour vous donner la chance de répondre.

Mme Moore a répondu: « Je pense que c’est quelque chose qui est apparu vendredi que les gens aiment troller les gens sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment injuste, oui j’ai voté pour le Brexit.

« Mais je peux assurer à tous ceux qui écoutent que je n’ai pas voté pour cela, j’ai voté pour que les gens soient plus patriotes.

« J’ai voté pour que le gouvernement s’occupe de nous-mêmes pour mettre en place des contrôles aux frontières.

« Il y a un certain nombre de choses que j’ai votées, je suis allé à un certain nombre de réunions, près d’une par semaine, j’étais très instruit dans mon vote.

« Je respecte le vote des autres et ils devraient respecter mon vote. »