Nouvelles bandes-annonces : Eternals, Welcome to Earth, The Girl in the Woods et plus encore

Nous avons donc eu le grand tour de talon qui a été évoqué toute la saison, ainsi que quelques grands moments pour deux des couples de la série, ce qui a rendu l’avant-dernier épisode de la saison deux de Ted Lasso très stressant à regarder (pour moi, du moins). Je n’ai aucune idée de comment ils vont tout terminer dans la finale; Je pense que nous nous dirigeons vers un cliffhanger sur au moins un front.

Il y a trop de bon sur le streaming en ce moment, c’est vraiment un beau problème à avoir.

Voici le tour d’horizon des bandes-annonces de cette semaine :

Éternels

Une toute nouvelle bande-annonce pour Marvel’s Eternals contient certaines des séquences d’action que nous avons vues dans les teasers / bandes-annonces précédents, ainsi qu’un premier aperçu de Brian Tyree Henry dans le rôle de Phastos, avec son mari et son fils, apparemment le premier couple queer du MCU pour apparaître sur grand écran (h/t Gizmodo pour ce détail). Pour récapituler : les Eternals sont des gardiens de méga-héros qui attendaient de se lancer et d’aider l’humanité et ont décidé que le moment était venu. Avec également Gemma Chan, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek et Kit Harington, Eternals sortira en salles le 5 novembre.

Bienvenue sur Terre

Will Smith ouvre cette bande-annonce avec une confession : il n’a jamais escaladé une montagne ou nagé dans un lac et commence à penser qu’il pourrait manquer quelque chose. Welcome to Earth est une série en six parties de National Geographic – avec ses superbes photographies de lieux habituelles – qui suit Smith lors d’un voyage autour du monde dans des endroits reculés. Il arrive sur Disney Plus en décembre.

Bêtes Sexy

Ce … spectacle de rencontres inhabituel où les gens portent des costumes et du maquillage élaborés d’animaux / monstres / créatures pour cacher leur apparence aux prétendants potentiels afin qu’ils puissent être jugés uniquement sur leur personnalité est de retour pour une deuxième saison pour une raison quelconque. La bande-annonce se penche sur l’étrangeté, en utilisant des citations de critiques telles que «Un signe de la fin des temps» et «l’étoffe des cauchemars, vraiment», ce qui soulève en quelque sorte la question: avions-nous vraiment besoin d’une deuxième saison? Clairement, Netflix le pensait. La deuxième saison de Sexy Beasts sera diffusée le 7 octobre.

La fille des bois

Une fille du nord-ouest du Pacifique s’échappe d’une colonie de personnes mystérieuses qui vivent derrière une porte dans les bois et protègent le monde des monstres. Krysten Ritter a signé pour diriger certains épisodes de la série, qui met en vedette Stefanie Scott, Misha Osherovich, Sofia Bryant Will Yun Lee, Reed Diamond et Leonard Roberts. La fille dans les bois arrive à Peacock le 21 octobre.

Plus ils tombent

Nous avons eu un teaser pour ce western sur les gangs rivaux hors-la-loi en juin, mais voici notre première bande-annonce officielle et une date de sortie pour The Harder They Fall, incroyablement étoilé. Nous obtenons un peu plus d’histoire pour Nat Love et pourquoi il tire (littéralement) pour Rufus Buck, qui vient de sortir d’un wagon de train où il a été emprisonné. Jonathan Majors, Zazie Beetz, Idris Elba, Delroy Lindo, Damon Wayans, Jr. et Regina King jouent dans The Harder They Fall, à venir sur Netflix le 3 novembre.