Nouvelles bandes-annonces : King Richard, Uncharted, Ozark et plus

La succession est de retour, Dieu merci, et avec elle la bravade maladroite de Kendall Roy, qui aimerait que son Twitter soit décroché et dont le plan pour reprendre l’empire de sa famille est essentiellement une série de platitudes hashtagables. Toujours l’émission la plus étrange en streaming !

Voici le résumé des bandes-annonces de cette semaine :

le roi Richard

Will Smith joue dans King Richard, l’histoire de Serena et Venus Williams, racontée du point de vue de leur père, dont la détermination (c’est un euphémisme) a aidé ses filles à devenir les plus grandes joueuses de tennis de leur génération. La performance de Smith dans King Richard, qui a fait ses débuts au Telluride Film Festival en septembre, génère déjà le buzz des Oscars et honnêtement, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi à partir de cette deuxième bande-annonce. Et oui, c’est une nouvelle chanson de Beyonce. Les sœurs Williams sont les productrices exécutives de King Richard, qui met également en vedette Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis et Jon Bernthal. Il arrive en salles et sur HBO Max le 19 novembre.

Inexploré

Basée sur la série de jeux vidéo du même nom, cette version cinématographique des aventures de Nathan Drake est en développement depuis plus d’une décennie. Servant de préquelle au jeu, Uncharted trouve Drake à la recherche du trésor de Magellan lorsqu’il rencontre Victor « Sully » Sullivan. Cette scène d’avion cargo semblera familière aux fans du jeu Uncharted 3. Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas jouent dans Uncharted, qui sortira en salles (vraiment !) le 18 février.

La fille perdue

Olivia Colman joue une femme qui regarde une jeune mère en vacances, mais d’une manière qui semble troublante, presque harceleuse. Lorsque la fille de la jeune femme disparaît sur la plage, nous avons l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez la femme plus âgée, et nous nous demandons qui pourrait bien être la fille perdue du titre. Basé sur le roman d’Elena Ferrante, The Lost Daughter est le premier film de Maggie Gyllenhaal. Avec Colman, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley et Paul Mescal jouent dans The Lost Daughter, qui arrive sur Netflix le 31 décembre.

Le grand

Catherine est enfin couronnée, disant à son mari Peter que son titre ne semble arrogant que «si vous n’êtes pas génial. Si vous l’êtes, cela appelle simplement les choses ce qu’elles sont. Ah, il n’y a rien de tel qu’un conte du XVIIIe siècle sur l’intrigue et le dysfonctionnement familial. Elle Fanning et Nicholas Hoult reviennent dans The Great qui fait ses débuts dans la deuxième saison sur Hulu le 19 novembre.

Ozark

Nous avons enfin une date pour la quatrième et dernière saison d’Ozark, l’histoire de la famille Byrde qui blanchit de l’argent. Nous n’avons pas grand-chose d’autre de nouveau dans ce teaser / bande-annonce, mais voyez Jason Bateman et Laura Linney franchir une porte avec sa voix off disant « Aujourd’hui est un début ». Ozark revient sur Netflix le 21 janvier 2022.