Nouvelles bandes-annonces : Star Trek : Discovery, Doctor Who : Flux, Blade Runner : Black Lotus, etc.

Avant sa première, Jason Sudeikis a décrit la saison deux de Ted Lasso comme la saison Empire Strikes Back de la série, et bien sûr, toute la saison s’est concentrée sur les pères et les fils, et après la finale de la saison, nous avons un « ennemi » assez clair pour saison trois. Je sais que la saison deux n’a pas été aussi universellement appréciée que sa première année, mais Ted Lasso a creusé des problèmes épineux sur les hommes, le sport et la santé mentale que peu d’autres émissions tentent, et a quand même réussi à me faire sourire à peu près chaque semaine. Je vais manquer ce spectacle jusqu’à son retour l’année prochaine.

J’ai également réussi à regarder la messe de minuit sur Netflix – un examen intéressant, sinon tout à fait complet, de la religion organisée – et je m’accroche toujours à The Morning Show qui est devenu assez épicé grâce principalement à Julianna Margulies.

Le thème des bandes-annonces de cette semaine : les titres avec deux points. Quelques-uns d’entre eux sont tombés samedi pendant le New York Comic Con; recherchez un récapitulatif de l’événement de cette année lundi sur The Verge.

Voici le résumé de cette semaine :

Star Trek : Découverte

La quatrième saison de Discovery trouve Michael Burnham dans le fauteuil du capitaine du navire (oui), et elle et l’équipage sont confrontés à « une menace différente de toutes celles qu’ils ont jamais rencontrées », selon la copie promotionnelle. Cette fois, il s’agit d’une anomalie massive menaçant toute la galaxie, planète de la Fédération ou non. Sonequa Martin-Green, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala et Doug Jones reviennent dans la saison quatre, et la bande-annonce nous donne quelques aperçus des guest stars David Cronenberg, Oded Fehr et Tig Notaro. Star Trek: Discovery va hardiment (désolé) à Paramount Plus le 18 novembre.

Doctor Who : Flux

Éliminez-le tôt : non, nous n’avons aucune idée de qui sera le prochain docteur. C’est à peine un teaser de 19 secondes, mais nous obtenons pas mal d’informations sur la saison 13. Doctor Who (Jodie Whittaker) nous dit « nous n’avons pas beaucoup de temps » et prévient que « le flux arrive » et amenant avec lui divers ennemis de tout l’univers, pour « le combat de nos vies ». C’est la dernière saison de Whittaker en tant que docteur titulaire et nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour de nouveaux épisodes; Doctor Who: Flux arrive sur BBC America le 31 octobre.

Blade Runner : Lotus noir

La nouvelle série animée basée sur l’univers Blade Runner se déroule à Los Angeles en 2032, donc à peu près à mi-chemin entre Blade Runner (set en 2019) et Blade Runner 2049. Nous avons eu un teaser il y a quelques mois, mais dans la bande-annonce complète, nous obtenons un regard sur Elle, une réplicante se demandant pourquoi ses rêves s’aggravent (« qu’est-ce que tu nous as fait ? » demande-t-elle), et à la fin elle a décidé « je vais tous les tuer », mais nous ne le faisons pas savoir qui sont les « eux ». L’animation de la bande-annonce est vraiment époustouflante, en particulier les scènes du futur LA miteux. Blade Runner: Black Lotus arrive sur Crunchyroll et Adult Swim le 13 novembre.

Dune

Après plusieurs retards liés à la pandémie et quelques teasers et bandes-annonces, nous obtenons une dernière bande-annonce de Dune avant ses débuts. En plus d’un rappel que « la peur est le tueur d’esprit », nous jetons un coup d’œil à certaines des séquences de bataille massives du film (regardez, les ornithoptères !). Nous sommes tous prêts. Allons-y. Dune arrive au cinéma et sur HBO Max le 22 octobre.

Hanna

Une série d’action sur une femme transformée en super soldat par un programme gouvernemental louche est si pertinente pour mes intérêts qu’elle en est presque comique et pourtant je n’ai pas regardé Hanna. Sa troisième saison arrive sur Amazon Prime Video le 24 novembre, j’ai donc le temps de regarder les saisons un et deux avant cette date. Esme Creed-Miles joue avec Dermot Mulroney, Mireille Enos et Aine Rose Daly.