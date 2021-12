Nouvelles bandes-annonces : Station Eleven, The Matrix Resurrections, The Book of Boba Fett, et plus encore

J’ai finalement terminé The Beatles: Get Back, et même si cela a beaucoup serpenté, je me suis retrouvé à en vouloir plus. Jason Gay du Wall Street Journal capture bien ce que l’on ressentait à regarder cette séquence vieille de 50 ans en tant que fan, comme si nous étions tous en train de traîner avec John, Paul, George et Ringo alors qu’ils travaillaient sur du nouveau matériel. Je recommande vivement de regarder, cela vous fera remettre en question certains des récits dominants sur les Fab Four (comme la croyance largement répandue qu’ils étaient constamment à la gorge l’un de l’autre alors que le groupe approchait de sa dissolution).

Aussi! Nous avons eu des nouvelles de dernière minute samedi sur la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Il s’intitulera Spider-Man: Across the Spider-Verse, et sera en fait en deux parties, la première partie devant sortir en octobre 2022 et la deuxième en 2023. Cliquez sur ce lien pour la première bande-annonce :

Le reste des bandes-annonces de cette semaine comprend un nouvel aperçu de quelques films et émissions pour lesquels nous avons vu des bandes-annonces et des teasers précédents, et une nouvelle série (fictive) HBO Max sur les personnes vivant dans un monde post-pandémique.

Station onze

Basée sur le roman d’Emily St. John Mandel, Station Eleven est une série sur les conséquences d’une pandémie dont la production a été retardée par la pandémie du monde réel. Vingt ans après que la plupart de la population ait été décimée par la grippe géorgienne, un groupe d’artistes parcourt le paysage post-apocalyptique en mettant en scène des performances et en rencontrant toutes sortes de survivants, y compris une personne mystérieuse connue sous le nom de The Prophet. (Un aperçu d’un « musée de la civilisation » montre une exposition de certaines reliques du 21e siècle, y compris « Internet », un « Switch, Nintendo » et un « porte-clés de voiture »). Nous voyons à la fois les temps avant et après principalement à travers les yeux de Kristen, qui était une enfant actrice au début de la grippe et est jouée par Mackenzie Davis à l’âge adulte. Himesh Patel, David Wilmot, Nabhaan Rizwan, Daniel Zovatto, Lori Petty et Matilda Lawler sont à l’affiche de Station Eleven, qui commence sa diffusion de 10 épisodes le 16 décembre sur HBO Max.

Les résurrections matricielles

J’ai fait une critique/appréciation rapide de cette bande-annonce le jour de sa sortie et je l’ai regardée plusieurs (bien plusieurs) fois depuis. Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations sur l’intrigue du film ici, sauf qu’un élément principal sera le « changement ». Nous entendons une voix off mentionner que « ce n’est peut-être pas l’histoire que nous pensons qu’elle est », et j’espère que le film roulera avec cette idée ! Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Jada Pinkett Smith jouent dans The Matrix: Resurrections, qui sortira en salles et HBO Max le 22 décembre .

Le livre de Boba Fett

« Je suis Boba Fett, laissé pour mort sur les sables de Tatooine » commence ce nouveau teaser. Nous voyons notre protagoniste immergé dans ce qui ressemble à un réservoir Bacta avec un appareil respiratoire attaché à son visage, expliquant probablement ce qui lui est arrivé après l’ingestion de Sarlacc dans Return of the Jedi (mais pas comment il est réellement sorti). Quelques personnages ont l’air surpris de voir Boba dans ce nouveau teaser (très bref) intitulé « Message ». Temuera Morrison et Ming-Na Wen jouent dans Le livre de Boba Fett, qui arrive sur Disney Plus le 29 décembre.

Pacificateur

Nous avons eu un teaser en octobre, et maintenant nous avons une bande-annonce complète pour la série Peacemaker en huit épisodes. John Cena reprend son rôle de The Suicide Squad de James Gunn (Gunn a également créé la série Peacemaker et a écrit et réalisé la plupart de ses épisodes), mais il s’est associé ici avec un nouveau groupe d’excentriques pour essayer de maintenir la paix en assassinant des personnes qui sont soi-disant menaces contre les États-Unis. Nous voyons dans la bande-annonce que malgré sa bravade, Peacemaker semble se demander ce qu’il fait vraiment et pourquoi. Avec Cena, Robert Patrick, Freddie Stroma, Danielle Brooks, Steve Agee, Jennifer Holland et Chukwudi Iwuji jouent dans Peacemaker, qui arrive sur HBO Max le 13 janvier.

Studio 666

La prémisse de ce film d’horreur/comédie : les Foo Fighters enregistrent un nouvel album dans un manoir hanté et des hijinks diaboliques et sanglants s’ensuivent. Nous n’avons pas beaucoup d’indices sur l’intrigue, mais nous voyons Dave Grohl avoir les yeux du démon et commencer à léviter, avec des aperçus de monstres, un livre apparemment diabolique et d’autres agrafes surnaturelles de films d’horreur. Cela a l’air idiot et amusant comme l’enfer. Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee, ainsi que Whitney Cummings, Leslie Grossman et Will Forte sont à l’affiche du Studio 666, qui sortira en salles le 25 février.