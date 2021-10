Nouvelles bandes-annonces : The Beatles : Get Back, Narcos : Mexico, The Batman, Hawkeye et plus

Bonne fête de succession à nous tous qui célébrons, le spectacle revient ce soir et j’ai hâte d’être accueilli par les accords de piano dissonants de sa chanson thème et la folie totale de la famille Roy.

Hier, à DC FanDome, nous avons pu voir une multitude de nouvelles bandes-annonces de jeux, d’émissions de télévision et de films; le plus important était bien sûr la dernière bande-annonce de The Batman, avec le teaser de Black Adam juste après. De nombreuses bandes-annonces non-super-héros cette semaine également, y compris un nouveau teaser pour The Tragedy of Macbeth, une nouvelle saison pour Narcos: Mexico, un autre aperçu de Hawkeye, un film qui voyage dans le temps avec un nom ringard et un aperçu du » nouveau » documentaire des Beatles.

Les Beatles : Revenez

Au fil de l’histoire, une équipe de tournage a eu accès au document Les Beatles au travail en 1969, mais les images ont été enfermées dans un coffre-fort jusqu’à présent et ont été restaurées par le cinéaste Peter Jackson (avec la bénédiction des Beatles survivants et de leurs familles ). Le groupe a eu trois semaines pour écrire et enregistrer un nouvel album et c’est vraiment fascinant de les voir tous les quatre travailler sur des chansons à moitié écrites à l’époque, que nous connaissons bien maintenant, et se disputer pour savoir s’il faut faire un spectacle en direct. Et comme d’habitude, Paul McCartney a l’air incroyablement jeune. C’est vraiment poignant quand on se rend compte que le film mène à ce qui sera leur dernière performance live, sur un toit de Londres. The Beatles: Get Back, réalisé par Peter Jackson, se déroulera sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre, sur Disney Plus.

Oeil de faucon

Ce deuxième regard sur la série Marvel/Disney se penche vraiment sur l’ensemble « c’est un spectacle de Noël ». Clint Barton/Hawkeye et la famille se rendent à New York pour voir un spectacle : « Rogers, The Musical », selon le chapiteau (nous apercevons Thor et Captain America sur scène avec un Clint perplexe dans le public). Un teaser d’une minute sur la période la plus merveilleuse de l’année d’Andy Williams ne nous en dit pas beaucoup plus sur la série, ce qui est un peu décevant. Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga et Florence Pugh jouent dans Hawkeye, qui arrive à Disney Plus le 24 novembre.

Le Batman

La deuxième bande-annonce de la version Matt Reeves/Robert Pattinson du Dark Knight est tombée pendant FanDome et c’est très maussade et sombre et a des explosions cool et des effets de coups de feu et de la pluie, mais j’aurais aimé que nous aurions pu voir un peu plus du tueur en série de Paul Dano Riddler (loin de la version bien-aimée mais campy de Frank Gorshin). Colin Farrell est complètement méconnaissable en tant que Pingouin, et Zoe Kravitz est une mystérieuse et séduisante Selina Kyle/Catwoman. De plus, je suis un peu obsédé par le point d’interrogation dans le latte du Riddler (je me rends compte que c’est probablement le travail d’un artiste FX et non d’un barista, mais quand même). Après ce qui semble être plusieurs centaines de retards liés à la pandémie, The Batman arrivera dans les salles le 4 mars 2022.

La tragédie de Macbeth

J’ai besoin de plus, Apple, ces courts teasers ne sont tout simplement pas suffisants. « D’où vient-il frapper ? » demande Macbeth de Denzel Washington. Attends juste, monsieur, la merde est sur le point d’arriver réel. Oh salut, Frances McDormand a l’air totalement innocente dans le rôle de Lady Macbeth (pas vraiment). Réalisé par Joel Coen, La tragédie de Macbeth sera en salles le 25 décembre et sur Apple Plus TV le 14 janvier. Espérons que nous aurons une bande-annonce plus longue d’ici là.

Narcos : Mexique

Il s’agirait de la dernière saison de cette excellente série sur les cartels de la drogue, la troisième de la série Mexico et la sixième de toute la franchise Narcos (multivers ?). Une nouvelle génération de dirigeants de cartels se bat pour le pouvoir ; ajoutez des journalistes à la recherche de la vérité et des agents gouvernementaux flexibles sur le plan éthique, et vous vous obtenez un spectacle. Narcos : Mexico revient sur Netflix pour la saison 3 le 5 novembre.

Pacificateur

À ma grande surprise, John Cena est ravissant dans ce teaser pour Peacemaker, une série dérivée de The Suicide Squad. La série se déroule après les événements du film et donne un aperçu des origines de Peacemaker. Cela a l’air maladroit et amusant, et les huit épisodes de cette première saison ont été écrits par le réalisateur de The Suicide Squad James Gunn, évidemment un énorme avantage. Cena joue avec Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji dans Peacemaker, qui fait ses débuts sur HBO Max le 13 janvier.

Aiguille dans un horodateur

Un film avec des stars aussi talentueuses devrait avoir un meilleur nom. Mais Needle in a Timestack est basé sur la nouvelle de 1966 du même nom de Robert Silverberg, nous devons donc vivre avec ce titre. La bande-annonce elle-même n’a pas l’air terrible: un couple marié heureux et heureux voit sa vie perturbée lorsque son ex jaloux remonte le temps pour changer sa vie afin que le couple ne se rencontre jamais. Leslie Odom, Jr., Cynthia Erivo, Freida Pinto et Orlando Bloom jouent dans Needle in a Timestack, qui est actuellement dans certains cinémas.