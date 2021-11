Nouvelles bandes-annonces : The Expanse, Ozark, Encounter et plus

Welp, la finale de la saison 2 de The Morning Show a été une déception désordonnée tout comme le reste de la saison. Je pense que la récapitulation de Linda Holmes à NPR a vraiment expliqué pourquoi une saison qui semblait pleine de promesses n’a jamais atteint la cible, principalement parce qu’elle ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu’elle voulait être. Cependant, la dernière saison de Succession ne m’a pas encore induit en erreur (et nous avons appris cette semaine qu’il existe une histoire amusante de Succession liée à Verge).

Le tour d’horizon de cette semaine est lourd sur la science-fiction, qui n’était pas planifiée mais crée une belle symétrie.

L’étendue

La sixième et dernière saison du drame de science-fiction est à l’horizon et se compose de six épisodes décevants. Il a beaucoup de travail à faire et d’après l’apparence de la remorque, ne perd pas de temps à se concentrer sur…

