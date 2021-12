Nouvelles bandes-annonces : The Northman, Super Pumped : The Battle for Uber, The Silent Sea, et plus encore

Bonjour et bienvenue dans le résumé final des bandes-annonces pour 2021, j’espère que vous avez aimé lire (et regarder) ces résumés autant que j’ai aimé les écrire. Il y a eu beaucoup de très bonnes émissions et films en streaming cette année malgré la persistance du coronavirus qui a tellement perturbé nos vies. Parmi mes favoris personnels figuraient Loki, Succession, Ted Lasso, The Beatles: Get Back, King Richard et Y: The Last Man (s’il vous plaît, quelqu’un prend ce spectacle, il ne faisait que commencer !).

La liste de cette semaine contient Vikings, Hercule Poirot et un aperçu de la prochaine série Showtime sur les premiers jours d’Uber.

L’homme du Nord

Le réalisateur Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) a déclaré dans une interview avec EW que The Northman était « de loin la chose la plus difficile » qu’il ait faite. Ce ne sont pas des Vikings chaleureux et flous, disons-le ainsi. Enfant, Amleth, l’héritière du trône viking, voit son oncle Fjolnir assassiner son père. Le roi Aurvandî, lui prodiguant le mantra « Je te vengerai, père. Je vais te sauver, maman. Je vais te tuer, Fjolnir. Et note latérale, même s’ils parlent tous anglais, les Vikings (au moins dans la bande-annonce) ont des accents scandinaves appropriés. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk et Willem Dafoe jouent dans The Northman, qui sortira en salles le 22 avril.

Super pompé : la bataille pour Uber

Basé sur le livre du même nom du journaliste du New York Times Mike Isaac, Super Pumped: The Battle for Uber, est l’histoire de la façon dont Travis Kalanick a fondé la startup de covoiturage qui est devenue la licorne que tous les VC de la Silicon Valley voulaient. (ou du moins, ils l’ont fait au début). Kalanick a finalement été évincé du poste de PDG de l’entreprise qu’il a fondée, mais pas avant beaucoup de drames, à la fois en public et en coulisses. Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman et Kyle Chandler jouent dans Super Pumped, qui sera présenté le 27 février à Showtime.

La mer silencieuse

OK, donc cette bande-annonce n’est pas toute neuve mais cette série a l’air cool comme l’enfer. La Terre est une enveloppe desséchée, et une équipe d’astronautes se dirige vers la Lune en mission pour récupérer un « échantillon important » d’une station de recherche. Ils s’écrasent sur la Lune, puis découvrent que tout ne va pas bien à la station Balhae et que le gouvernement (halètement) leur a peut-être menti (en plus, dans ce qui semble être un bel hommage aux films Alien, leur dispositif de localisation détecte les « bio-signaux » les approcher). Gong Yoo, Bae Doona et Lee Joon jouent dans The Silent Sea, qui a lancé son premier épisode sur Netflix le 24 décembre.

Mort sur le Nil

La version de Kenneth Branagh de l’un des mystères Hercule Poirot les plus connus d’Agatha Christie est l’une des nombreuses sorties en salles qui ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus. Poirot est à bord d’un navire sur le Nil, lorsqu’un meurtre se produit et il doit déterminer qui parmi les passagers du navire est responsable. Comme le note Vulture, Armie Hammer est toujours dans Death on the Nile (il n’y a qu’un aperçu de lui dans cette bande-annonce), malgré une discussion apparente au sein de Disney sur la reprise de ses scènes ou son retrait numérique après que l’acteur a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes . Gal Gadot, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Tom Bateman, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders et Letitia Wright jouent également dans Death on the Nile, qui sortira en salles le 11 février.

Docteur Strange dans le multivers de la folie

Cette bande-annonce de cette suite de Doctor Strange est apparue à l’origine après le générique de fin de Spider-Man: No Way Home et se déroule après la fin de ce film. Strange prévient que « le multivers est un concept sur lequel nous en savons terriblement peu », alors bien sûr, le film le plonge plus profondément dans le concept de chronologie alternative de Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff, Wong et Mordo reviennent et nous rencontrons America Chavez, l’un des Young Avengers de la bande dessinée. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong et Xochitl Gomez jouent dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui sortira en salles le 6 mai.