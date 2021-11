Nouvelles bandes-annonces : The Power of the Dog, Moonfall, Morbius, The Book of Boba Fett et plus

J’ai remarqué cette chose irritante où de plus en plus de bandes-annonces ont une scène pour présenter la bande-annonce. C’est déjà une introduction ! Vous perdez de précieuses secondes à me dire ce que je vais voir au lieu de simplement me montrer !

OK, fini le coup de gueule. J’ai terminé ma (fin) frénésie de Maid sur Netflix et je suis maintenant vraiment intéressée à lire le livre. Cela a peut-être été l’une des descriptions les plus réalistes de la pauvreté que j’ai jamais vues, où même le plus petit revers peut avoir un effet dévastateur, et vous êtes douloureusement conscient de chaque centime que vous gagnez et où il va aller avant même d’avoir payé. De plus, The Morning Show a finalement eu un bon épisode de retour à la forme avec Ruthless Cory, Spiraling Chip et Awful Alex chacun à leur apogée. La meilleure scène, cependant, appartenait à Mia (Karen Pittman) alors qu’elle tentait de donner un sens au grand événement de l’épisode à un niveau personnel. Plus d’elle, s’il vous plaît, montrez-la (bien qu’il reste deux épisodes dans la saison et Alex vient de rentrer d’Italie et respire et serre tout le monde dans ses bras… peut-être pas ?).

Bandes-annonces de la semaine : Les méchants occupent le devant de la scène.

Le pouvoir du chien

Benedict Cumberbatch incarne un méchant éleveur de bétail qui intimide son frère, sa belle-sœur et son fils dans ce film absolument magnifique réalisé par Jane Campion, lauréate d’un Oscar, basé sur le roman de 1967 du même nom de Thomas Savage. . Le film génère déjà (je sais, mais c’est vraiment le cas) le buzz des Oscars pour Cumberbatch et pour Kirsten Dunst. Avec Cumberbatch, Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee jouent dans The Power of the Dog, qui sortira en salles le 17 novembre et Netflix le 1er décembre.

Le livre de Boba Fett

« Chaque galaxie a un monde souterrain » est le slogan de cette série et bon sang, allons-y. Les longue-série attendue sur le méchant le plus populaire des films Star Wars (notez que la première chose que l’on entend dans la bande-annonce est : « Je ne suis pas un chasseur de primes ») est presque là, et cette première bande-annonce devrait faire beaucoup pour aiguiser l’appétit des fans . Nous avons eu notre premier aperçu de la série dans une scène post-crédit de la finale de la deuxième saison de The Mandalorian, où Fett tue Bib Fortuna et prend le trône autrefois occupé par son défunt employeur Jabba le Hutt. Le fidèle Fennec Shand est assis à ses côtés. La nouvelle bande-annonce montre Fett essayant de négocier avec certains des anciens associés de Jabba : « Jabba régnait avec peur. J’ai l’intention de gouverner avec respect. Apportez la misérable ruche d’écume et de méchanceté ! Temuera Morrison et Ming-Na Wen jouent dans Le livre de Boba Fett, qui arrive à Disney Plus le 29 décembre.

Chute de lune

Peut-être que ce film sera bon ! Les films gros, bruyants et désastreux réalisés par Roland Emmerich sont… eh bien, ils sont gros et bruyants et généralement très populaires. La prémisse ici est que les gars de l’alunissage d’Apollo 11 en 1969 ont trouvé quelque chose de sinistre qui a été caché pendant 50 ans, mais maintenant c’est comme, dehors ? Et la lune va… tomber ? Et puis c’est creux et il y a quelque chose dedans ? Quoi qu’il en soit, tout sera très mauvais pour la Terre et le seul qui peut nous sauver tous est Halle Berry (qui suit, en fait). Elle joue avec Patrick Wilson, John Bradley et Donald Sutherland (qui joue apparemment The Voice of Doom) dans Moonfall, qui sortira en salles le 4 février.

Morbius

Peut-être que ce film sera bon ! Cela fait presque deux ans que nous n’avons pas vu une bande-annonce pour ce film sur un anti-héros moins connu de Spiderman et je pense que notre critique de la première bande-annonce en janvier 2020 tient plutôt bien. Le Dr Michael Morbius a une maladie du sang pour laquelle il doit trouver un remède et se transforme accidentellement en une sorte de vampire avec des abdos parfaits « et une sorte de radar de chauve-souris » (littéralement une citation de la bande-annonce) et il peut aussi en quelque sorte voler, en plus il a besoin de boire du sang. OK cool. Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson jouent dans Morbius, qui sortira en salles en janvier.

Il y a aussi une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil: Raccoon City que je vais lier ici mais a décidé de ne pas intégrer car c’est assez horrible tout au long. Il arrive en salles le 24 novembre.