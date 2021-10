Nouvelles bandes-annonces : The Wheel of Time, The Witcher, Lightyear, House of Gucci et plus

Je suis sur le point d’abandonner The Morning Show ; le dernier épisode passe beaucoup de temps à créer une tournure qui n’a que très peu de sens compte tenu de la saison jusqu’à présent. Il ne leur reste que trois épisodes et beaucoup d’intrigues à faire avancer. Heureusement, la succession devient bonne et juteuse avec les frères et sœurs Roy qui choisissent leur camp, et je suis également pris au piège de Maid, principalement à cause de la solide performance de Margaret Qualley en tant qu’Alex.

Tant de choses à regarder, si peu de temps.

Nous sommes plongés dans les domaines de la science-fiction et de la fantaisie dans la rafle de cette semaine, mais il y a aussi un peu de mode et de meurtre-mystère.

La roue du temps

Nous avons vu quelques aperçus de la série The Wheel of Time basée sur les livres de Robert Jordan, mais cette dernière bande-annonce nous montre le début de l’histoire, avec Moiraine Damodred de l’Aes Sedai essayant de comprendre comment arrêter le Dark One . Elle trouve cinq magies en utilisant des personnes qui, selon elle, pourraient être la clé (ou les clés) pour sauver le monde (qu’elles soient prêtes ou non). Rosamund Pike, Daniel Henney, Josha Stradowski, Marcus Rutherford et Zoe Robins jouent dans La roue du temps, qui sort le premier épisode de sa saison de huit épisodes sur Amazon Prime Video le 19 novembre.

Remarque : Vous pouvez regarder cette bande-annonce en tant qu’« expérience 360 » (cependant, je ne pensais pas que cela ajoutait vraiment grand-chose ici)

Le sorceleur

Nous avons vu quelques teasers et aperçus et extraits de premier aperçu de la deuxième saison de The Witcher et maintenant nous avons une bande-annonce complète avec quelques détails juteux sur ce qui va suivre pour Geralt de Rivia et compagnie. La guerre avec l’empire nilfgaardien se profile, ainsi que la possible «fin des jours» (dont Geralt se moque), Geralt chasse d’énormes monstres et Ciri exploite ses pouvoirs tandis que Jaskier se lie d’amitié avec de petits rongeurs (rats? souris? tout autre chose ?). Henry Cavill, Freya Allen, Anya Chalotra, Joey Batey, Anna Shaffer et Kim Bodnia sont les vedettes de la saison 2 de The Witcher, à venir sur Netflix le 17 décembre.

Année-lumière

Enfin, un film Pixar qui n’a pas tout de suite l’air de déchirer le cœur des parents (honnêtement, je suis toujours traumatisé par Inside Out et Toy Story 3). Lightyear est la trame de fond du « vrai » astronaute sur lequel est basée la figurine articulée Buzz Lightyear de Toy Story. Le teaser montre ce qui ressemble à une aventure d’exploration spatiale familière, avec les extraterrestres et les vaisseaux spatiaux requis, et Chris Evans fournit la voix du héros. Lightyear sortira le 17 juin 2022.

Maison Gucci

Nous avons une deuxième bande-annonce pour le film sur la famille Gucci avec Lady Gaga, et bien sûr tout le monde est fabuleux et beau, même si les accents « italiens » des acteurs principaux sont… un peu décalés ? Basé sur le livre de Sara Gay Forden, House of Gucci raconte l’histoire du mariage de Patrizia Reggiani avec Maurizio Gucci (Adam Driver) et son complot visant à engager un assassin pour le tuer. Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et Salma Hayek sont également à l’affiche de House of Gucci qui sortira en salles le 24 novembre.

Serviteur

Écoute, tu ne peux me montrer que tant de longs couloirs sombres et menaçants avant que l’astuce ne vieillisse. Dans sa première saison, cette émission était prometteuse (et Lauren Ambrose donne une performance formidable en tant que Dorothy), mais à la troisième saison, cela défie la logique (et est au-delà du sadique) que la famille de Dorothy continue de lui cacher la vérité sur ce qui est arrivé à son bébé . Peut-être qu’ils vont enfin faire la chose éthique. Mais maintenant, apparemment, la série s’intéresse davantage au culte auquel la nounou Leanne (la servante du titre de la série) a échappé. Si vous espérez toujours un rebondissement de l’intrigue de M. Night Shyamalan, vous pouvez découvrir la saison trois de Servant sur Apple Plus TV à partir du 21 janvier.