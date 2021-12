Nouvelles canines : les animaux devraient être nourris UNE FOIS par jour selon une nouvelle étude | Sciences | Nouvelles

Il a également réduit les risques de problèmes rénaux ou urinaires de 28% et de problèmes dentaires de 16%.

Le Dr Alex German, professeur de médecine des petits animaux à l’Université de Liverpool, a exprimé son scepticisme à l’égard de l’étude sur le blog « ConscienHealth », affirmant que l’étude avait de la valeur mais qu’elle en était à ses balbutiements.

Il a déclaré: «Les auteurs ont fait du bon travail et j’ai hâte de voir d’autres données, en particulier lorsque la cohorte est mieux établie et qu’ils disposent de mesures plus objectives (que les rapports des propriétaires).

« De façon non inattendue, il existe de nombreuses faiblesses que, en toute honnêteté, les auteurs reconnaissent dans la discussion. »