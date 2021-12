Nouvelles canines: les personnes avec des chiens sont plus susceptibles de se sentir aimées pendant la pandémie | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les blocages introduits en réponse à la pandémie ont soulevé d’importantes questions sur la meilleure façon de gérer les problèmes psychologiques résultant de l’isolement. Selon une nouvelle étude américaine, les propriétaires de chiens ont mieux géré certains aspects de la pandémie que les non-propriétaires de chiens.

Plus de 1 500 personnes (la moitié étant des propriétaires de chiens, l’autre moitié non) ont répondu aux questions du sondage conçues pour évaluer les niveaux de bonheur, d’anxiété, de dépression et de soutien social perçu.

Les résultats ont montré que les propriétaires étaient plus susceptibles de se sentir aimés et valorisés pendant la pandémie.

Ils ont également constaté que les propriétaires avaient « des scores de dépression significativement inférieurs ».

Une distinction des espèces de chiens possédés n’a pas été faite.

Les propriétaires de chiens qui possédaient également d’autres animaux de compagnie ont été exclus de l’étude pour éviter un chevauchement des résultats.

Des chercheurs de Nestlé Purina Research à St Louis, Missouri, ont déclaré : « Pris ensemble, nos résultats suggèrent que la possession d’un chien peut avoir procuré aux gens un plus fort sentiment de soutien social.

« [This] à son tour, cela a peut-être aidé à atténuer certains des impacts psychologiques négatifs causés par la pandémie de Covid. »

Malgré ces points positifs, il n’y avait aucune différence dans les scores d’anxiété entre ceux avec et ceux sans chien.

Ils ont déclaré : « Différentes échelles de relation entre animaux de compagnie peuvent exploiter différents aspects de la relation homme-animal de compagnie. »

Ils ont également suggéré que ceux qui ont des chiens avec des degrés plus élevés de soutien social perçu pourraient déjà recevoir de l’amour et du soutien d’ailleurs.

Soixante-dix pour cent des propriétaires de leur étude ont déclaré qu’ils bénéficiaient d’un soutien social élevé de la part de leur famille et de leurs amis.

Mais il convient de noter que les blocages imposés par le gouvernement pendant la pandémie ont empêché une interaction sociale appropriée de se produire sur de longues périodes, alors que l’interaction des propriétaires de chiens avec leurs cabots sera très probablement restée constante tout au long.

Les auteurs de l’étude ont également noté que suffisamment de recherches antérieures étayaient leurs conclusions pour leur donner du poids.

Les recherches futures, ont-ils déclaré, devraient se concentrer sur les personnes ayant un faible soutien social et inclure des propriétaires ayant des niveaux d’attachement différents pour les chiens.