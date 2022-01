Nouvelles canines : Six chiots jetés comme des ordures dans une caisse au bord de la route – Appel de la RSPCA | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les chiots sans défense ont été retrouvés par un membre du public sur un bord de pelouse près de Broadoak Road et Farleigh Road à Canterbury mardi dernier. Une image déchirante montre les chiots entassés dans la caisse en fil de fer.

Les chiots ont été remis à la succursale de Canterbury et du district de la RSPCA et ont depuis été transférés dans un autre centre.

Les petits animaux – quatre cockers roux et blancs et deux croisements de terriers noirs et blancs – ont environ quatre mois et semblent être en assez bonne santé.

Un porte-parole de la succursale de Canterbury & District a déclaré: « Pour le moment, nous avons très peu d’informations sur l’origine de ces chiots et pourquoi ils ont été abandonnés.

« Heureusement, ils semblent très brillants, des chiots en assez bonne santé qui sont pleins de haricots.

« Nous n’avons pas d’installations à la succursale pour prendre soin des chiens, nous avons donc dû nous débrouiller pendant la nuit du mieux que nous pouvions avant que les chiots ne déménagent dans une autre installation de la RSPCA.

« Notre personnel et nos bénévoles ont vraiment aimé s’occuper des chiots mais ils ont besoin de soins spécifiques.

« Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires de soutien sur les réseaux sociaux et les appels téléphoniques que nous avons reçus depuis que les chiots nous ont été amenés, mais ces chiots ne sont pas encore disponibles pour être relogés. »

« Nous pensons que ces chiots n’ont peut-être pas réussi à se vendre, ils ont donc été abandonnés après avoir dépassé leur stade » mignon « lorsqu’ils sont les plus commercialisables et les plus précieux.

« Malheureusement, nous nous attendons à voir plus de chiens abandonnés au cours des prochains mois alors que la demande commence à ralentir et que ceux qui ont pris des chiens pendant le verrouillage sont confrontés à des pressions financières, professionnelles et familiales ou ont du mal à faire face à des chiens sous-socialisés qui ne peut pas être laissé seul à la maison. »

Les chiots seront éventuellement relogés s’ils ne sont pas réclamés lorsqu’ils ont reçu le feu vert des vétérinaires.

Toute personne ayant des informations sur les chiots jetés peut contacter la RSPCA au 0300 123 8018.