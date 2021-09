Sarah Hunt, du Cambridgeshire, a partagé de jolies images de la relation étrange entre son bien-aimé Jack Russell, Springer Cross et son ami félin. L’homme de 35 ans a déclaré que le lien s’était formé il y a environ 20 mois lorsque Benji n’était qu’un chiot et qu’il serait inopinément rejoint lors de promenades par le chat noir. Le producteur de musique a déclaré qu’ils étaient “inséparables depuis” et qu’on les voyait souvent se caresser et sauter dans le jardin chaque jour.

Un moment mignon montre Benji en laisse marchant côte à côte avec son ami à quatre pattes.

Mme Hunt a déclaré que le couple s’était habitué à un horaire quotidien, le chat criant après Benji et se frottant les pattes contre la porte chaque matin.

Elle plaisante en disant que le couple effectuerait ensuite des étirements dans le cadre d’une routine de «yoga» animal.

Une réunion à l’extérieur au cours d’une promenade suit généralement et la journée se termine normalement par une troisième réunion dans la cour.

Mme Hunt a déclaré: “Ils sont amis depuis que nous avons emmené Benji pour sa première promenade à l’âge de quatre mois. Au début, elle nous suivait, mais seulement de loin.

“Elle suivrait pendant toute la promenade, même si nous entrions en mars même, à 20 minutes. Au départ, nous pensions qu’elle s’intéressait à nous, pas à notre chien.

“Ensuite, nous avons commencé à le laisser sortir dans notre jardin et elle sautait de la clôture et commençait à jouer avec lui.

« Ils courent et se caressent. C’est alors que nous avons réalisé qu’elle s’intéressait à Benji.

“Il aimait vraiment l’attention et ils sont inséparables depuis. Elle est dans notre jardin tous les jours.

“Ils sont devenus de plus en plus proches chaque jour qui passe. Certains jours, elle restera dans le jardin toute la journée.

“Elle appellera toujours tous les matins parce qu’il sortira pour la rencontrer et ils feront des étirements ensemble. Je plaisante, c’est leur yoga quotidien.

“Ensuite, elle le verra normalement lors de sa promenade de l’après-midi, mais si elle ne l’attrape pas, elle viendra dans le jardin le soir pour prendre sa dose de Benji.”

“Tous nos voisins ne l’ont jamais vue qu’à l’extérieur, donc nous ne savons pas vraiment d’où elle vient.

“Nous l’appelons simplement Black Cat pour le moment. Benji reconnaît parfaitement ce nom. Chaque fois que nous mentionnons son nom, ses oreilles se dressent et il la cherche.

“Nous lui laissons parfois des friandises et de la nourriture, mais nous ne le faisons pas tous les jours car si elle a une maison, nous ne voulons pas qu’elle quitte cette famille.

“S’il s’avère qu’elle est errante, nous aimerions l’adopter dans notre maison.”