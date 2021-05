Nouvelles cartes dans Overwatch 2

Découvrez les nouvelles cartes d’Overwatch 2!

Overwatch 2 est livré avec des changements de héros, de nouveaux modes et de toutes nouvelles cartes. Si Blizzard a déjà taquiné certaines cartes lors de Blizzcon, le livestream PVP Overwatch 2 Developer a apporté plus de détails sur les futures cartes d’Overwatch 2.

Toronto

Les Canadiens obtiennent enfin leur propre carte avec Toronto, présentée pour la première fois lors de la Blizzcon 2019. Cette carte présente une version futuriste de Toronto, avec une statue des Maple Leafs de Toronto devant les toits de la ville. Des lieux populaires apparaissent également, tels que la Tour CN et la place Nathan Philips. La carte de Toronto présente des éléments de la vie quotidienne, comme les tramways ou une carte du métro si vous vous perdez.

Traversez l’hiver de Toronto dans Overwatch 2 Points d’interêts:

🏨 Hôtel Montebianco

☕ Tim Fordsons

🍁 Arbres à feuilles d’érable pic.twitter.com/FwJNo5y5j8 – Overwatch (@PlayOverwatch) 20 mai 2021

Toronto sera dédié au nouveau mode de jeu d’Overwatch 2, Push. Dans ce mode, deux équipes se battent pour prendre le contrôle d’un robot qui a poussé une barricade vers le spawn de l’adversaire.

Cette carte abrite également un nouveau héros à venir dans Overwatch 2, Sojourn. Et maintenant, nous savons qu’au lieu d’aller chercher son café chez Tim Hortons, Sojourn va à son équivalent Overwatch, Tim Fordsons.

La ville de New York

New York City est une nouvelle carte avec Overwatch 2. Elle présente de nombreuses routes et raccourcis, ainsi que l’architecture emblématique de la ville et les taxis jaunes. La carte de New York est remplie de petits magasins et de pizzerias, ce qui la rend vivante et dynamique.

Profitez d’une tranche de New York entre les batailles dans Overwatch 2. Points d’interêts:

🏛️ Grand Central Terminal

🚒 Moteur 11

🍕 Pizza Jephs Corner pic.twitter.com/BqxpOvuaYj – Overwatch (@PlayOverwatch) 20 mai 2021

Cette version futuriste de New York sera une carte hybride, où les joueurs doivent d’abord prendre le contrôle d’un point avant d’escorter une charge utile. Sur cette carte de New York, la charge utile est un camion de pompier appelé Engine 11.

Rio de Janeiro

Lucio nous emmène chez lui avec cette nouvelle carte Overwatch 2, Rio de Janeiro. La ville a une architecture colorée et Lucio pourra se promener dans divers bâtiments, magasins et même le bureau du maire.

Rock à ce rythme de Rio dans Overwatch 2. Points d’interêts:

🐸 Club Sinestesia

🦚 Charge utile de paon

🥣 Oh! Lucio-Oh! pic.twitter.com/8gFxkyN2Ny – Overwatch (@PlayOverwatch) 20 mai 2021

Tout comme New York, Rio de Janeiro est une carte hybride. La nouvelle carte de Rio présente une charge utile sophistiquée, qui pourrait rejoindre le carnaval à tout moment.

La carte de Rio comportera diverses petites ruelles, parfaites pour les héros flanquants. Les éléments peuvent également être détruits à mesure que les joueurs se rapprochent, ce qui donne une bonne idée de leur position à l’équipe ennemie.

Colisée – Rome

La carte du Colisée est située à Rome, en Italie. Il présente l’architecture romantique de la ville, avec une touche futuriste chère aux joueurs d’Overwatch.

Parcourez les rues de Rome dans Overwatch 2. Points d’interêts:

🏛️ Colisée

⛲ Belles fontaines

🆚 Zephyrus Vs. Maximus pic.twitter.com/aqWLERRl6f – Overwatch (@PlayOverwatch) 20 mai 2021

Rome est une carte Push, avec une forme en «C» obligeant les joueurs à se battre pour le contrôle du robot et de sa barricade. Comme le mode Push est censé être le mode le plus dynamique d’Overwatch 2, vous n’aurez peut-être que peu de temps pour vous émerveiller devant le paysage italien.

monte Carlo

Si vous êtes fan de voitures de course, cette carte est faite pour vous. Overwatch 2 amène l’action à Monaco, avec la carte de Monte Carlo. L’action se déroulera pendant la nuit, avec des bâtiments chics éclairés la nuit par de nombreuses lumières.

Course vers la ligne d’arrivée de Monte Carlo dans Overwatch 2. Points d’interêts:

🏎️ Voitures de pilote automatique

✨ étincelles

🛥️ Yachts volants pic.twitter.com/tlE6d8UJ8R – Overwatch (@PlayOverwatch) 20 mai 2021

Monte Carlo est une carte d’escorte, commençant dans un garage pour voitures de course F1. Selon Aaron Keller, Monte Carlo sera plus raide et plus longue que toutes les cartes Overwatch précédentes. Il n’y a pas encore d’informations comme si nous pouvions voler l’une des voitures de course pour arriver plus rapidement au bout de la carte.

Plus de cartes devraient arriver sur Overwatch 2, même si nous ne les avons pas encore vues. Blizzard a taquiné plusieurs nouvelles cartes pour Overwatch 2: Toronto, New York, Rome, Rio de Janeiro, Göteborg, Monte Carlo, et il y a des rumeurs sur une carte située en Inde et en Pologne.