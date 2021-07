Nouvelles Chine-Russie : menace quotidienne posée au Royaume-Uni depuis l’espace avec un « comportement imprudent » | Monde | Nouvelles

Commandement spatial britannique : Tobias Ellwood appelle à une nouvelle force

Le maréchal en chef de l’air, Sir Mike Wigson, craint que les guerres futures ne soient «gagnées et perdues» dans les cieux – le général Sir Patrick Sanders, chef du commandement stratégique britannique, prédisant des conséquences désastreuses pour les civils et les soldats. Sir Mike, s’exprimant lors du lancement du Space Command à la RAF High Wycombe hier, a déclaré que le comportement “imprudent” des deux superpuissances était observé “plusieurs fois par an”.

De plus, les comportements « discutables » comprenaient le vol de satellites proches des autres ainsi que le fait d’être noté quotidiennement.

Sir Mike a déclaré que la Russie avait déployé l’année dernière une combinaison de satellites que “nous décririons comme ayant la caractéristique d’une arme et qu’ils ont pratiqué une manœuvre, que nous dirions, n’aurait pu être faite que pour détruire délibérément un autre satellite”.

Pendant ce temps, la Chine développait une technologie antisatellite, allant des missiles qui brouillent directement les satellites, des armes à éblouissement laser, du brouillage électronique et même du brouillage physique, Pékin utilisant les propres “satellites redondants” du pays pour s’entraîner à la cible, a-t-il ajouté.

La Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine ont été accusées d'”imprudence” dans l’espace (Image: GETTY)

La mission de la SpOC britannique est de comprendre et de surveiller le domaine spatial (Image : MoD)

Si nous ne réfléchissons pas et ne nous y préparons pas aujourd’hui, alors nous ne serons pas prêts le moment venu Sir Mike Wigson

Sir Mike a déclaré au Telegraph : « Un futur conflit ne commencera peut-être pas dans l’espace, mais je ne doute pas qu’il viendra très rapidement dans l’espace, et il pourrait bien être gagné ou perdu dans l’espace.

« Si nous ne réfléchissons pas et ne nous y préparons pas aujourd’hui, alors nous ne serons pas prêts le moment venu. »

Sir Patrick a souligné les risques, soulignant que si l’infrastructure satellitaire du Royaume-Uni fournissait des « capacités critiques » à l’armée, elle permettait également une technologie que « nous connaissons et reconnaissons tous sur nos téléphones portables à la technologie qui nous permet de naviguer dans le groupe aéronaval autour de le globe”.

LIRE LA SUITE : Londres sera TOUJOURS le « centre financier dominant en Europe », selon les experts

Le Strike Carrier Group dépend des informations satellitaires (Image: MoD)

Le nouveau Space Command est développé en utilisant 1,4 milliard de livres sterling mis de côté pour l’espace au cours des dix prochaines années dans le Defense Command Paper de l’année dernière.

Lorsqu’il sera opérationnel, il offrira le commandement et le contrôle de toutes les capacités spatiales de la défense britannique, y compris le Centre d’opérations spatiales, RAF Fylingdales dans le North Yorkshire et Skynet, les satellites de communication militaires britanniques.

Le ministre des achats de la défense Jeremy Quin, le ministre des achats de la défense, a déclaré que l’investissement dans l’espace était « vital » afin de « maintenir un avantage décisif dans ce domaine opérationnel en évolution rapide ».

Cette décision intervient après que John Hyten, vice-président des Joint Chiefs aux États-Unis, a révélé qu’un jeu de guerre hypothétique classifié avec la Chine s’était soldé par un échec parce que les systèmes d’information américains avaient été mis hors service au début de la bataille.

A NE PAS MANQUER

Boris a dit de « vider l’UE » après avoir affronté von der Leyen [LATEST]

Le commerce UE-Royaume-Uni en mai surnommé “un autre coup dur pour Project Fear” [UPDATE]

Adam Peaty sur le Brexit : “Aucune idée de ce qui se passe” [INSIGHT]

Le général Sir Patrick Sanders, chef du commandement stratégique britannique (Image: GETTY)

Le ministre de la Défense et des Achats Jeremy Quin aux Communes (Image: Parliament TV)

M. Hyten a déclaré: «Sans exagérer le problème, cela a lamentablement échoué. Une équipe rouge agressive qui avait étudié les États-Unis au cours des 20 dernières années nous a entourés. Ils savaient exactement ce que nous allions faire avant de le faire.

Anne-Marie Trevelyan, alors ministre de la Défense et des Achats, a fait allusion à la création d’un UK Space Command lors de son discours à la UK Space Conference en 2019.

Se référant au Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 négocié par les États-Unis et l’URSS, qui a déclaré que l’espace était « la province de toute l’humanité », elle a ajouté : « Des sentiments nobles avec lesquels je suis sûr que tout le monde dans cette salle est d’accord.

“Mais nous devons reconnaître que le monde a évolué depuis lors.

Fiche d’information sur l’industrie spatiale britannique (Image : Express)

« Les États voyous et tous ceux qui défient l’ordre international, et les acteurs non étatiques ont de plus en plus accès à des équipements de haute technologie qui étaient autrefois le monopole de l’OTAN et des pays du Pacte de Varsovie.

“Les cyberattaquants utilisent du matériel bon marché pour essayer de brouiller les satellites et mettre les données d’observation à leur avantage.

“C’est pourquoi nous et nos proches alliés avons déterminé qu’il s’agissait d’un domaine de combat.”

Le Royaume-Uni « doit être disposé et capable de défendre ses actifs dans les limites du droit international », a insisté Mme Trevelyan.

Le système SKYNET est une famille de satellites militaires, de stations au sol et d’équipements utilisateurs (Image : MoD)

Anne-Marie Trevelyan prend la parole à la conférence spatiale britannique 2019 (Image: Express/Ciaran McGrath)

Elle a ajouté : « Depuis 2015, l’espace est un domaine opérationnel clé réunissant l’air, la terre, la mer et le cyber, pour rejoindre les cinq domaines qui informent l’ensemble de la politique de défense des forces interarmées du Royaume-Uni.

“Nous travaillons pour bien comprendre les risques, des accidents et des dangers naturels à une attaque délibérée par des groupes organisés.”

Également lors de la conférence, Will Whitehorn, le nouveau président de l’organisation commerciale UK Space, a déclaré à Express.co.uk : « Nous devrions voir la création de Space Force au Royaume-Uni.

“Mon point de vue est qu’à mesure que nous avançons, il doit clairement y avoir une coordination complète et totale de la manière dont le gouvernement à tous les niveaux répond à l’industrialisation de l’espace.”