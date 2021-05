‘NOUVELLES’? CNN invite David Hogg à condamner les propriétaires d’armes à feu en tant que bigots racistes ⋆ .

Si vous craignez que les médias soient trop dépendants des experts, ils peuvent toujours compter uniquement sur des gauchistes de 21 ans. L’animatrice de CNN Newsroom, Alisyn Camerota, a accueilli le survivant de la fusillade de Parkland David Hogg à l’émission de lundi comme un lauréat du prix Nobel pour discuter non seulement de la nécessité de contrôler les armes à feu en réponse à la violence armée au cours du week-end, mais également des achats d’armes depuis le début de l’année. M. No College Degree a joué le sociologue amateur et les acheteurs d’armes à feu comme des individus fanatiques qui craignent ceux qui sont différents.

Camerota a déploré: «Et vous essayez d’attirer notre attention à ce sujet depuis trois ans et ce n’est pas seulement l’augmentation de la violence armée, mais aussi l’achat d’armes. Donc, rien que l’année dernière, en 2020, il y a eu près de 23 millions de ventes d’armes à feu aux États-Unis, soit une augmentation de 65% par rapport à l’année précédente, puis en janvier, d’accord, après l’insurrection dans la capitale, il y a eu deux millions de ventes d’armes à feu, et c’est en hausse de 75% par rapport à janvier avant cela. Alors, qu’est-ce que tu as?

Ce que l’émeute du 6 janvier a à voir avec quoi que ce soit, Camerota ne l’a pas dit, mais une explication beaucoup plus logique est que les contrôles de relance associés aux pressions pour le contrôle des armes à feu ont contribué à la flambée des achats.

Non pas que Hogg soit intéressé par des explications logiques. Au lieu de cela, il a maintenu: «Donc, je pense que c’est une question de peur.» Pas une peur des politiciens qui s’approprient des armes, mais:

Je pense que c’est sur le fait qu’en tant que pays nous préférerions, malheureusement, nous retourner les uns contre les autres et indiquer la couleur de la peau de quelqu’un ou indiquer le statut d’immigration de quelqu’un, son sexe ou son identité sexuelle, et affirmer que c’est la menace alors qu’en réalité, nous devrions tous travailler ensemble contre les sources du mal qui créent cette violence armée et l’injustice qui favorise cette violence et les achats d’armes à feu en premier lieu.

Hogg a également allégué que les politiciens pro-Second Amendement ne se soucient pas de savoir si des gens sont tués. «Ils laissent des milliers d’Américains mourir chaque année simplement parce qu’ils ont plus peur de ce que la NRA fera lors de leurs prochaines élections que de savoir s’il y aura une autre fusillade dans une école dans la communauté ou un acte de violence quotidien et que doit changer. »

Bien qu’il prétende simplement que les républicains ne se soucient pas du meurtre et que les propriétaires d’armes à feu sont un groupe de fanatiques, Hogg a ajouté:

Nous devons nous rassembler en tant qu’Américains et réaliser qu’il ne s’agit pas d’être démocrates ou républicains, ce gamin de 6 ans, ce jeune de 14 ans, ce — vous savez — ce jeune de 12 ans qui meurt chaque jour. Ils n’ont pas d’affiliation politique … nous avons la possibilité, en tant que personnes âgées, d’agir pour les protéger afin qu’à l’avenir, ils puissent être étudiants et ne pas avoir à venir sur CNN et à parler du fait que nous ‘ un pays qui doit uniquement faire face à cette situation. Nous n’avons pas à le faire. Il ne doit absolument pas en être ainsi.

Il n’est pas nécessaire non plus que les propriétaires d’armes à feu et les politiciens conservateurs soient décrits comme des fanatiques d’insécurité raciale qui ne se soucient pas des fusillades dans les écoles.

