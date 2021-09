Nouvelles concernant le nouveau contrat de Michael Porter avec les Denver Nuggets

in

L’une des rénovations les plus importantes de la NBA au cours de ces dernières heures frénétiques a été celle de Michael Porter avec les Denver Nuggets. Un talent de premier plan qui a déjà un contrat à égaler et même plus, mais dont les numéros continuent de danser parmi certains des meilleurs médias américains.

Shams Charania s’est chargé de signaler la variation de l’argent garanti dont disposera l’attaquant américain et la possibilité de recevoir un bonus plus qu’intéressant au cours de sa cinquième année à condition d’ajouter un titre individuel de grand mérite. Contrat mérité ou exorbitant ?