Nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et comment regarder le choc de la Premier League alors que les Toffees cherchent à rebondir après l’humiliation de Watford

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, cherchera à rebondir après sa défaite 5-2 contre Watford lorsqu’ils se rendront aux Wolves ce soir.

Les Toffees ont subi leur deuxième défaite consécutive à Goodison Park après avoir concédé quatre buts aux Hornets en difficulté au cours des 15 dernières minutes.

L’équipe de Bruno Lage cherchera à prolonger sa récente invincibilité contre Everton

Les loups, quant à eux, espèrent porter à cinq leur invincibilité en Premier League ce soir après avoir remporté trois victoires et un nul lors de leurs quatre derniers matchs.

Cependant, Everton a eu le meilleur sur les Midlanders lors de leurs récents matchs après avoir remporté les deux matchs contre eux la saison dernière.

Wolves contre Everton : date et heure

L’équipe de Bruno Lage recevra les Bleus à Molineux le lundi 1er novembre.

Le choc de la Premier League débutera à 20 heures.

Une victoire pour les Wolves leur permettrait de dépasser les Toffees dans le tableau tandis qu’Everton pourrait rejoindre Manchester United en cinquième position avec les trois points.

.

Les loups ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs de Premier League Wolves v Everton: chaîne de télévision et diffusion en direct

La 11e meilleure équipe actuelle de la Premier League contre la 9e sera diffusée en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League.

La couverture en direct commencera à partir de 19 heures et les clients de Sky Sports pourront la diffuser en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée, tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

.

Everton a capitulé complètement à domicile contre Watford la dernière fois Wolves v Everton: Nouvelles de l’équipe

Loups: Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Trincao, Jiminez, Chan Hwang

Sous-titres : Ruddy, Storey, Cependant, Podence, Boly, Silva, Dendoncker, Traoré, Cundle

Everton : Pickford, Coleman, Holgate, Keane, Godfrey, Allan, Gbamin, Iwobi, Gray, Townsend, Richarlison

Sous-titres : Begovic, Lonergan, Kenny, Delph, Tosun, Gordon, Davies, Rondon, Welch

Wolves v Everton: faits du match Les loups n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs à domicile en Premier League contre Everton (D3 L2), une victoire 3-0 en juillet 2020. Everton a gagné à domicile et à l’extérieur contre les Wolves la saison dernière et cherche à en obtenir trois victoires consécutives en championnat contre eux pour la première fois depuis une série de huit entre 1964 et 1970. Les loups n’ont remporté qu’un seul de leurs 10 matchs à domicile de Premier League disputés lundi (D3 L6), battant Crystal Palace 2-0 en juillet 2020.Depuis perdant leurs trois premiers matches de Premier League sous Bruno Lage, les Wolves ont pris 13 points sur leurs six matches (W4 D1 L1). En effet, depuis début septembre, seul Chelsea (5) a plus de victoires en Premier League que les Wolves (4). Everton a perdu ses deux derniers matches de Premier League mais n’en a pas perdu trois de suite depuis octobre/novembre 2020 sous Carlo Ancelotti. .Seul Crystal Palace (1) a marqué moins de buts en Premier League cette saison que les Wolves (2) ; depuis leur retour dans l’élite en 2018-19, les Wolves ont marqué moins de buts en première mi-temps que toute autre équipe omniprésente (49 en 123 matchs). Everton a concédé neuf buts en Premier League au cours des 30 dernières minutes des matchs. saison, avec seulement Norwich City concédant plus en ce moment (13). Contre Watford, ils ne sont devenus que la troisième équipe de l’histoire de la Premier League à concéder quatre buts dans les 15 dernières minutes d’un match, après Southampton contre Derby en septembre 1997 et Nottingham Forest contre Man Utd en février 1999. Dans ce qui était sa 349e Premier League responsable du match, une équipe dirigée par Rafa Benitez a concédé cinq buts dans un match pour la première fois lors de la défaite 5-2 d’Everton contre Watford. Les Toffees n’ont pas marqué cinq buts lors de matches de championnat consécutifs depuis septembre 1948 contre Portsmouth et Birmingham. Hwang Hee-Chan a marqué quatre buts en six matches de Premier League cette saison pour les Wolves – un but dans ce match le verrait est devenu le premier joueur à marquer cinq buts en Premier League en sept matches depuis Ollie Watkins en novembre dernier, et le joueur des Wolves le plus rapide à en marquer cinq, deux fois plus vite que n’importe qui d’autre (Carl Cort et Kevin Doyle, 14 matchs). Demarai Gray a été directement impliqué dans cinq buts (trois buts, deux passes décisives) en neuf matches de Premier League pour Everton cette saison, tout commence. C’est la première fois qu’il commence neuf matchs consécutifs de Premier League, et il a également marqué lors de sa dernière apparition contre les Wolves en janvier 2019 pour Leicester lors d’une défaite 4-3.