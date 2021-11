Nouvelles criminelles : des parents qui ont laissé six enfants vivre dans la « misère » pendant des années s’évadent de prison | Royaume-Uni | Nouvelles

Le couple – qui ne peut être nommé pour des raisons légales – a permis à leurs six filles de vivre entourées de saletés de chien, de crottes de souris et de couches usagées. Le juge Andrew Menary, QC, a décrit la maison comme « le contenu sale d’une benne a été vidé dans chaque pièce ».

Les enfants ont été décrits comme vivant dans la « misère » dans une maison « qui rappelle davantage l’ère victorienne des bidonvilles ».

Il a déclaré que la maison n’était « pas adaptée à l’habitation humaine » sous-estimerait les « conditions épouvantables », a rapporté le Liverpool Echo.

Le juge a déclaré: « Il n’y a vraiment pas de mots pour le décrire.

« Sans vouloir être graphiquement gratuit, les photographies que j’ai vues, prises par la police… montrent des pièces qui donnent l’impression que le contenu crasseux d’une benne a été vidé dans chaque pièce. »

Le juge Menary a déclaré: « Franchement, rien n’a pu préparer les agents à ce qu’ils allaient trouver. »

Il a dit « incroyablement » que le couple avait un chien, qui avait « les coudées franches » et « utilisait apparemment chaque pièce comme toilettes ».

Le juge Menary a déclaré que les enfants vivaient de plats à emporter, de snack-bars, de clubs de petit-déjeuner à l’école et de repas cuisinés dans « la misère ».

Il a demandé un rapport du conseil de Wirral sur le bien-être des enfants après qu’il soit apparu que les services sociaux avaient été informés pour la première fois des problèmes de la maison il y a dix ans.

Après avoir lu le rapport, il a déclaré aujourd’hui qu’il y avait eu « une intervention massive et dirigée des services sociaux » et d’autres agences.

Les familles d’accueil ont déclaré que les jeunes enfants étaient arrivés avec de la « saleté incrustée » et se plaignaient de ne pas avoir mangé parce qu’il n’y avait pas de nourriture à la maison.

Les parents n’ont pas demandé d’intervention médicale pour un enfant qui avait des problèmes de vue et un autre avait une double incontinence, mais ces problèmes se sont éclaircis.

M. Parry-Jones a déclaré que les enfants se comportaient bien et étaient polis, mais qu’ils avaient tous « des niveaux de scolarité bien inférieurs aux objectifs attendus ».

La mère a admis que la maison était « vile ».

Christopher McMaster, défendant la mère, a déclaré qu’elle s’était séparée du père et que son objectif à long terme était de récupérer tous ses enfants.

Frank Dillon, défendant le père, a déclaré qu’en raison de la dépression et « peut-être trouvant du réconfort dans la boisson », l’incapacité de son client à faire face a augmenté, il est devenu « débordé ».

Le juge Menary a déclaré qu’un rapport suggérait que les deux voulaient s’attaquer à leurs problèmes, notamment la santé mentale du père et les problèmes d’alcool « chroniques ».

Le juge Menary les a condamnés chacun à deux ans de prison, avec sursis de 18 mois, avec 15 jours d’exigence d’activité de réadaptation.

Il a dit au père de faire 150 heures de travail non rémunéré et à la mère 80 heures de travail non rémunéré et un couvre-feu de trois mois à la maison, de 20 h à 6 h tous les jours.