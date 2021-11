Nouvelles criminelles : la police armée patrouillera les marchés de Noël – « Sentez-vous plus en sécurité et plus détendu » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les marchés, qui sont en grande partie basés à Piccadilly Gardens dans le centre-ville, ont ouvert au public ce matin. Et avec la plupart des festivités annulées l’année dernière en raison de la pandémie, cette année devrait attirer des foules exceptionnelles.

Des milliers de ces visiteurs devraient être des touristes.

Dans un effort pour rassurer le public, la police du Grand Manchester a annoncé qu’il y aurait une présence policière accrue.

Cela comprendra un certain nombre d’officiers armés, ainsi que des officiers en civil et des PCSO, ont-ils confirmé.

La police dit vouloir rassurer le public que ce n’est pas en réponse à une menace spécifique, mais pour rassurer visiblement.

«Cependant, nous aimerions rassurer les gens qu’ils sont là pour aider de toutes les manières possibles, tout comme les agents non armés que vous verriez en patrouille.

« Ce sont des gens normaux comme vous et moi, avec des familles et des amis, et je suis sûr qu’ils apprécieraient les saluts, les sourires et les mots amicaux dans l’exercice de leurs fonctions.

« Notre priorité numéro un est d’assurer la sécurité du public et si cette visibilité accrue aide les gens à se sentir plus à l’aise, alors nous voyons cela comme une étape positive. »

Le conseil municipal de Manchester a déclaré que les jardins d’hiver seront ouverts jusqu’en janvier.

Pat Karney, porte-parole de Noël à Manchester, a déclaré : « C’est merveilleux d’accueillir à nouveau nos marchés de Noël de renommée mondiale et l’ajout des jardins d’hiver pour la toute première fois.

« Manchester est la capitale de Noël depuis 22 ans depuis l’arrivée du tout premier marché de Noël au Royaume-Uni en 1999 et nous savons que c’était une énorme déception que nous ayons dû réduire nos célébrations l’année dernière.

« Nous rattrapons le temps perdu cette année et j’ai hâte de voir la transformation du centre-ville en un pays des merveilles festif que nous connaissons et aimons.

«Bien sûr, toutes nos attractions ont la santé publique à cœur et la sécurité de nos visiteurs sera primordiale. Covid reste une réelle préoccupation et nous aurons un nombre maximum strict dans certaines zones comme les jardins d’hiver pour nous assurer que les gens peuvent maintenir leurs distances – et la sécurité nous aidera à gérer les foules.

« Plus que quelques semaines à attendre jusqu’à ce que la période la plus merveilleuse de l’année commence à Manchester – la ville préférée du Père Noël, bien sûr. »