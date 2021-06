Nouvelles criminelles: la police descend dans le parc Stanningley du Yorkshire après le viol d’une femme | Royaume-Uni | Nouvelles

Des agents de la police du West Yorkshire ont été appelés à Stanningley Park, Leeds, vers 8 heures du matin après avoir reçu le signalement d’une femme en détresse. La femme est désormais prise en charge par des spécialistes, a indiqué la force.

Dans le cadre de son enquête, de grandes parties du parc de la région de Pudsey dans la ville du Yorkshire ont été bouclées.

Au moins quatre policiers et sept véhicules de police ont été vus au cordon par des passants et la zone délimitée, qui couvre environ un quart du parc, reste en place, selon Leeds Live.

Un porte-parole de la force a déclaré: “À 7 h 48 aujourd’hui (samedi), la police a reçu un rapport de préoccupation concernant la sécurité concernant une femme en détresse dans un parc près de Intake Lane, Stanningley.

« Une allégation de viol a été portée et des agents spécialement formés soutiennent désormais la victime et enquêtent davantage sur ce rapport. »

Il est décrit en ligne comme une « boucle qui colle à des chemins bien éclairés, évite de traverser des routes très fréquentées et comporte même une petite montée difficile ».

On ne sait pas si la victime de l’agression présumée était un jogger.

En octobre, les travaux ont commencé pour améliorer une série d’améliorations au parc, notamment un nouveau sentier pour la marche, le jogging et le vélo.

Dans le cadre d’une consultation sur l’avenir du parc Stanningley, les résidents ont suggéré d’étendre les sentiers pour en faire un circuit de marche, de jogging et de vélo ainsi que des mesures pour empêcher les véhicules d’endommager les emplacements et d’intimider les utilisateurs.

Cela a donné aux conseillers de Bramley et de Stanningley l’idée d’introduire un traitement de bordure verte autour du parc qui serait plus attrayant qu’une clôture, ajouterait de la biodiversité et serait bénéfique pour l’environnement, tout en empêchant l’accès aux véhicules.

En même temps, le nouveau chemin sera créé. Le sol sera déterré du chemin et servira à créer des contours, qui seront ensuite plantés de jeunes arbres et arbustes.

Le chemin sera en pierre concassée, et la plantation des berges et des bordures offrira, espérons-le, une certaine protection contre les véhicules entrant dans le parc dans un format plus attrayant et plus respectueux de l’environnement qu’une clôture.

Dans une déclaration conjointe à la publication en ligne West Leeds Dispatch, les conseillers Kevin Ritchie, Caroline Gruen et Jools Heselwood ont déclaré: «Nous avons estimé que la pierre concassée serait plus appropriée que le tarmac pour le chemin à cet endroit, elle est très durable et sera maintenue avant.

«Nous sommes très enthousiasmés par cette prochaine phase qui sera esthétiquement attrayante, tout en sécurisant la frontière, contribuera à lutter contre le changement climatique et créera plus d’opportunités pour une activité saine et inclusive dans le parc.

«Nous comprenons que la lenteur des améliorations dans le parc est frustrante, mais nous manquons du financement que reçoivent d’autres quartiers avec beaucoup de développement, qui est la principale source de financement pour l’amélioration des espaces verts.»

Les travaux font partie du programme de lutte contre le changement climatique du conseil municipal de Leeds visant à planter près de six millions d’arbres au cours des 25 prochaines années.