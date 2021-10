Nouvelles criminelles : Recherche urgente d’un suspect après le viol d’une femme par un inconnu dans le cimetière d’Aylesbury | Royaume-Uni | Nouvelles

La victime, dans la vingtaine, a été attaquée à l’église St Mary, dans le centre-ville d’Aylesbury, dans le Buckinghamshire, entre 5h30 et 6h15, a annoncé la police.

Ils ont ajouté que le suspect n’était pas connu de la victime.

Cela a incité la police de Thames Valley à lancer un appel pour retrouver un homme décrit comme étant asiatique et dans la trentaine.

Après que l’auteur de l’attaque a quitté les lieux, selon la force.

La victime a signalé l’incident à la police de Thames Valley vers 6 h 40.

L’enquêteur principal, l’inspecteur-détective Jason Simpson, a déclaré: «L’incident signalé est naturellement très préoccupant et la victime est actuellement prise en charge par des agents spécialement formés.

«Nous en sommes aux tout premiers stades de cette enquête et menons des enquêtes approfondies pour déterminer exactement ce qui s’est passé.

«Je lance un appel à toute personne qui se trouvait à proximité de l’église St Mary ou des rues adjacentes aux premières heures de ce matin de bien vouloir contacter la police de Thames Valley si vous pensez avoir été témoin de quoi que ce soit qui puisse aider cette enquête.

« J’aimerais également entendre toute personne dans la région qui a pu conduire et qui a une caméra de tableau de bord, pour vérifier cela et nous contacter s’il a capturé quelque chose.

«Je tiens à rassurer la communauté locale que nous enquêtons sur cette question en priorité et qu’il y aura une présence policière considérable et très visible dans la région pendant que ces enquêtes se poursuivent.

«Nous avons actuellement une surveillance de scène en place dans le cimetière de St Mary et nous nous attendons à ce que cela reste en place pendant un certain temps.

«Notre enquête comprend également des enquêtes de porte à porte et de vidéosurveillance, et donc si quelqu’un vivant à proximité a installé la vidéosurveillance, veuillez vérifier cela et nous contacter s’il a capturé quelque chose qui peut nous aider.

« Vous pouvez faire un rapport en ligne ou en appelant le 101, en citant le numéro de référence 43210456425.

« Vous pouvez également appeler l’association caritative indépendante Crimestoppers de manière 100% anonyme au 0800 555 111.

« Des incidents tels que ceux-ci sont évidemment préoccupants pour la communauté locale, et je demanderais donc également à toute personne ayant des inquiétudes de bien vouloir parler à l’un de nos agents dans la région. »