Nouvelles d’Afghanistan : blâmez-vous le gouvernement britannique ou américain pour le gâchis en Afghanistan ? – SONDAGE | Politique | Nouvelles

in

Dominic Raab déclare que le Royaume-Uni est responsable de la mort de Kaboul

Le Pentagone a affirmé qu’il avait plaidé pour fermer la porte de l’aéroport qui est devenu plus tard le site de l’attaque par un kamikaze, mais la Grande-Bretagne a refusé. Selon les transcriptions divulguées vues par Politico, les responsables du Pentagone ont prédit une attaque “de masse” à l’aéroport international Hamid Karzai et ont averti que la porte de l’abbaye était le “risque le plus élevé” lors d’une réunion 24 heures avant l’attaque.

———————

Jeudi, les commandants américains ont présenté des plans pour fermer la porte, mais ont déclaré que la Grande-Bretagne souhaitait la garder ouverte pour poursuivre les efforts d’évacuation.

Six heures plus tard, un terroriste d’ISIS-K portant un gilet suicide s’est tué avec près de 200 autres personnes à Abbey Gate, projetant des personnes dans le canal d’égout adjacent.

Boris Johnson a fermement démenti les accusations selon lesquelles la Grande-Bretagne aurait demandé aux États-Unis de garder une porte à l’aéroport de Kaboul ouverte malgré les renseignements militaires indiquant qu’une attaque terroriste était imminente.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Il n’est tout simplement pas vrai de suggérer que nous ayons poussé pour garder la porte ouverte.”

“En réponse au changement des conseils de voyage avant l’attaque de la semaine dernière, le Royaume-Uni a déplacé ses opérations hors de l’hôtel Baron.”

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que l’affirmation du Pentagone était “tout simplement fausse”.

Il a ajouté: “Nous nous sommes coordonnés très étroitement avec les États-Unis, en particulier autour de la menace Isis-K que nous avions anticipée, bien que tragiquement n’ait pas été en mesure de l’empêcher, mais il est certainement juste de dire que nous avons sorti nos civils du centre de traitement. par Abbey Gate.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré : « Les États-Unis continuent d’être notre meilleur allié. » (Image : .)

Mais, mardi, BBC Newsnight a révélé des e-mails montrant que les ressortissants afghans avaient reçu l’ordre de fonctionnaires de l’ambassade britannique de se rendre à Abbey Gate le jour de l’attentat suicide, après que le ministère britannique des Affaires étrangères eut publié des directives avertissant les gens de ne pas s’approcher de l’aéroport de Kaboul. .

Les e-mails envoyés par l’ambassade britannique ont dit aux gens d'”utiliser l’Abbey Gate [near] à l’hôtel Baron”, et un autre e-mail demandait à un ancien interprète afghan s’il était au bon endroit.

Il disait : “Veuillez indiquer que vous êtes à la bonne porte ? Abbey Gate sur hawa sur Shawasi Street.”

Un ancien interprète, qui avait reçu les mails, a déclaré : « Si j’avais suivi leurs conseils, je ne serais plus.

“J’ai dit que je ne le ferais pas parce que je ne me sens pas en sécurité alors que la situation empirait.”

“Ce serait de la folie d’y aller et ça m’a sauvé la vie.

“C’est notre propre jugement qui nous a sauvé la vie.”

LIRE LA SUITE: Les Britanniques furieux du choix de Pen Farthing pour le sauvetage des animaux

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Mohammad Niazi, un chauffeur Uber du Hampshire, Musa Popal, un commerçant du nord de Londres et un enfant britannique faisaient partie des personnes décédées lors de l’attaque de Kaboul.

Zohra Popal a déclaré que son père brandissait son passeport britannique aux troupes américaines lorsque l’explosion s’est produite.

Mme Popal a déclaré que sa mère avait survécu à l’explosion, mais que le petit-fils de M. Popal, âgé de 14 ans, était toujours porté disparu.

Elle a déclaré: “Ma mère, elle a dû ramper, couverte de sang et de morceaux de personnes. Elle a tout vu.

« Il y avait du sang partout, nous a-t-elle dit, et ils glissaient dedans quand ils essayaient de se relever.

“C’était si fort que certains d’entre eux sont encore sourds et ne peuvent pas s’entendre. C’était un cauchemar vivant pour eux.”

A NE PAS MANQUER :

« Abandonnez la paperasserie ! » La pénurie de chauffeurs de camion imputée à la paperasse de l’UE

Nouvelle taxe de circulation : Tony Blair Institute veut que les automobilistes soient facturés PAR MILE

De nouvelles photos du porte-avions chinois montrent des “avantages clairs”

Les e-mails envoyés par l’ambassade britannique ont dit aux gens d'”utiliser la porte de l’abbaye” malgré les avertissements terroristes (Image: .)

Les Afghans pleurent la perte de victimes de l’attaque terroriste de jeudi (Image: .)

Mme Popal a déclaré que les documents de sa mère avaient été détruits lors de l’attentat à la bombe et qu’elle était toujours en danger, bloquée après le retrait complet du Royaume-Uni samedi.

Les survivants de l’explosion ont accusé les troupes américaines d’avoir ouvert le feu sur des milliers d’évacués, après l’explosion de l’attentat suicide.

Le frère de M. Niazi, Abdul Hamid, a déclaré qu’il avait été tué lors des tirs au lendemain de l’explosion.

Recevez les nouvelles qui vous intéressent de la part des Chambres du Parlement, du numéro 10 et du monde entier.

Inscrivez-vous à la newsletter politique gratuite ici. /newsletter-centre-de-préférences

Les allégations faites par les États-Unis, blâmant le Royaume-Uni pour l’attaque, font partie d’un débat plus large autour de la décision du président Biden de poursuivre le retrait complet des troupes américaines d’ici septembre.

M. Biden a reçu un raz-de-marée de critiques au cours du mois dernier alors qu’un retrait des troupes américaines a permis aux talibans de se soulever et de renverser le gouvernement afghan.

Beaucoup soutiennent que le blâme pour l’attaque terroriste à Kaboul, qui a tué 13 soldats américains, repose carrément sur ses épaules.

Le républicain du Texas Tony Gonzales, un vétéran de la Marine, a tweeté : « La gestion honteuse du président Biden du retrait en Afghanistan a maintenant conduit à des blessés du personnel américain lors d’une attaque terroriste à Kaboul.

Qu’est-ce que tu penses? Rejoignez le débat dans la section commentaires ici

La date limite d’évacuation a été négociée avec les talibans par les États-Unis, et le Royaume-Uni a été contraint d’évacuer les citoyens dans un court laps de temps.

Dominic Raab a affirmé que des centaines de ressortissants britanniques avaient été laissés pour compte, mais des rapports ont suggéré que ce chiffre pourrait être d’environ 8 000.

Lisa Nandy, ministre fantôme des Affaires étrangères, a fustigé le gouvernement conservateur pour l’évacuation chaotique et non organisée de ressortissants britanniques et d’Afghans vulnérables qui travaillaient aux côtés de la Grande-Bretagne.

Elle a écrit sur Twitter : « Ils avaient 18 mois pour planifier l’évacuation, mais le ministre des Affaires étrangères n’avait pas parlé aux ministres des Affaires étrangères afghan ou pakistanais depuis six mois. Avec des milliers de personnes laissées pour compte, c’est tout à fait honteux. »

À votre avis, qui est à blâmer pour l’attaque terroriste de l’EIIS-K ? Votez maintenant et dites-nous plus sur votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.