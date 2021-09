Nouvelles d’Afghanistan : Boris Johnson promet un soutien supplémentaire aux braves vétérans militaires | Monde | Nouvelles

Boris Johnson : les talibans doivent comprendre la nécessité de permettre aux gens de quitter l’Afghanistan

Dans une déclaration aux députés, le Premier ministre saluera le « courage et l’ingéniosité » du personnel des forces armées dans l’opération de pont aérien depuis l’aéroport de Kaboul pour amener les Britanniques et les alliés afghans au Royaume-Uni. Il dévoilera 5 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives militaires impliquées dans la prise en charge de la santé mentale des anciens combattants pour montrer que son gouvernement soutiendra ceux qui ont servi le pays. « Tout comme ils nous ont protégés, nous ferons le bien à nos anciens combattants », dira-t-il.

Le jour du retour des Communes après la session parlementaire d’été, le Premier ministre informera les députés de son approche diplomatique de l’Afghanistan à la suite de la prise de contrôle des talibans et prévoit de réinstaller environ 20 000 réfugiés afghans au Royaume-Uni.

Dans sa déclaration, il promettra d'”utiliser tous les leviers économiques, politiques et diplomatiques pour protéger notre pays des dommages et aider le peuple afghan”.

Il louera le « courage et l’ingéniosité » de toutes les personnes impliquées dans le pont aérien de Kaboul, l’évacuation d’urgence la plus importante et la plus rapide de l’histoire récente.

Johnson soulignera que cette semaine marque le 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre contre les États-Unis qui ont conduit à l’invasion alliée de l’Afghanistan.

Boris Johnson s’apprête à dévoiler un soutien supplémentaire aux forces armées (Image: GETTY)

Et faisant sa promesse de soutien supplémentaire, le Premier ministre promettra qu’« aucune demande d’aide d’un ancien combattant ne restera sans réponse ».

M. Johnson devrait déclarer : « Grâce à leurs efforts, aucune attaque terroriste contre ce pays ou l’un de nos alliés occidentaux n’a été lancée depuis l’Afghanistan depuis vingt ans.

“Ils ont rempli le premier devoir des forces armées britanniques – assurer la sécurité de notre peuple – et eux et leurs familles devraient être fiers de tout ce qu’ils ont fait.”

Les 5 milliards de livres sterling seront mis à la disposition des organismes de bienfaisance pour augmenter la capacité de soutien en santé mentale aux anciens combattants et au personnel en service.

L’argent sera également utilisé pour permettre aux anciens combattants de mieux comprendre et d’avoir accès au soutien déjà mis à leur disposition par le gouvernement et les organisations caritatives, y compris des projets spécifiques aidant les anciens combattants d’Afghanistan.

Cela s’ajoute aux 3 millions de livres sterling que le gouvernement a investis dans le programme NHS Op Courage pour fournir des soins de santé mentale spécialisés aux vétérans militaires.

Pendant ce temps, le chef des forces armées a rejeté hier les allégations selon lesquelles les renseignements militaires en Afghanistan auraient été défaillants sur le potentiel des talibans à prendre le contrôle une fois les troupes occidentales retirées.

Le général Sir Nick Carter a déclaré que de nombreuses évaluations avaient suggéré que Kaboul tomberait cette année.

Ses remarques étaient en contradiction avec une affirmation du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab selon laquelle les rapports du renseignement militaire considéraient cette possibilité comme « peu probable ».

S’exprimant hier sur le BBC Andrew Marr Show, le général Sir Nick a déclaré: «Le premier scénario, je pense, aurait également dit, c’est qu’il était tout à fait possible que le gouvernement ne tienne pas plus longtemps.

“En effet, de nombreuses évaluations ont suggéré que cela ne durerait pas toute l’année et, bien sûr, cela s’est avéré exact.”

Sir Nick a déclaré « qu’on a beaucoup parlé d’un échec du renseignement », mais qu’il avait déclaré en juillet qu’« un certain nombre de scénarios pourraient se produire et l’un d’entre eux serait certainement un effondrement et une fracture de l’État ».

Il a ajouté : « Je pense que tout le monde s’est trompé.

« C’est le rythme qui nous a surpris et je ne pense pas que nous ayons vraiment réalisé ce que les talibans étaient en train de faire.

“Ils ne se battaient pas vraiment pour les villes qu’ils ont finalement capturées, ils négociaient pour elles, et je pense que vous constaterez que beaucoup d’argent a changé de mains lorsqu’ils ont réussi à acheter ceux qui auraient pu se battre pour eux.”

Sir Nick a déclaré que même les talibans ne s’attendaient pas à reprendre le pouvoir en Afghanistan si rapidement que les États-Unis ont retiré leurs troupes avant la date limite du 31 août.

« En ce moment, ils souffrent de ce que nous, les militaires, appelons un succès catastrophique. Ils ne s’attendaient pas à être au gouvernement aussi rapidement qu’ils sont apparus et la réalité est qu’ils essaient de trouver leurs marques », a-t-il déclaré.

“Nous devons attendre de voir comment cela se passe et reconnaître qu’ils auront probablement besoin d’un peu d’aide pour gérer efficacement un État moderne et s’ils se comportent, ils recevront peut-être de l’aide.”

Interrogé par des députés cette semaine, M. Raab a suggéré que les renseignements étaient erronés sur la rapidité avec laquelle les talibans prendraient Kaboul, qui est tombé le 15 août.

Il a déclaré lors d’une session d’urgence de la commission des affaires étrangères que “l’évaluation centrale” de la commission conjointe du renseignement et de l’armée était une “dégradation constante” après le retrait des troupes en août et “il était peu probable que Kaboul tombe cette année”.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a répliqué en déclarant qu’il avait fait valoir en juillet que “la partie était jouée” en Afghanistan et a suggéré “il ne s’agit pas d’un échec du renseignement, mais des limites du renseignement”.

Dimanche, le député conservateur Tobias Ellwood a appelé à la fin du jeu de blâme public entre les ministres, affirmant qu’il avait causé au Royaume-Uni “de nouveaux dommages à la réputation”.

“Ces querelles inconvenantes et non professionnelles doivent cesser”, a écrit le président du Comité de défense des Communes dans The Observer.