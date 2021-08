Nouvelles d’Afghanistan : les talibans « saisissent des filles d’à peine 12 ans pour en faire des esclaves sexuelles » | Monde | Nouvelles

in

Alors que les États-Unis, l’OTAN et la Grande-Bretagne retirent leurs troupes après 20 ans de combat, un taliban renaissant s’est emparé de vastes étendues de l’Afghanistan aux mains des forces gouvernementales. Les talibans contrôlent désormais neuf des 34 capitales provinciales d’Afghanistan.

Des rapports en provenance d’Afghanistan ont indiqué que les combattants talibans font du porte-à-porte et épousent de force des filles dès l’âge de 12 ans.

Les commandants djihadistes auraient ordonné aux imams dans les zones qu’ils ont capturées de leur apporter des listes de femmes célibataires âgées de 12 à 45 ans pour que leurs soldats se marient parce qu’ils les considèrent comme des “qhanimat”, ou “butin de guerre”, à diviser parmi les vainqueurs.

Les combattants ont ensuite fait du porte-à-porte pour réclamer leurs “prix”, fouillant même dans les armoires des familles pour établir l’âge des filles avant de les contraindre à une vie de servitude sexuelle.

Faiz Mohammed Noori et sa famille ont fui Baghlan pris par les talibans pour la capitale Kaboul après que leur maison a été incendiée, selon le métro.

Il a déclaré dans un sombre avertissement : « Kaboul n’est pas non plus sûre.

« S’ils prennent Kaboul, ils prennent vos filles, votre femme. Ils s’en moquent.

Une journaliste a déclaré qu’elle avait été forcée de fuir une ville anonyme du nord et de se cacher avec son oncle de peur d’être traquée et exécutée.

Elle a dit d’un endroit éloigné à The Guardian : « Est-ce que je rentrerai un jour chez moi ? Vais-je revoir mes parents ? Où je vais aller? Comment vais-je survivre ? »

Cela survient alors que les États-Unis approchent de la date limite du 11 septembre pour retirer tous les soldats américains d’Afghanistan.

Depuis 2001, les États-Unis ont dépensé plus de 1 000 milliards de dollars sur 20 ans et ont perdu 2 312 soldats et 20 066 blessés

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne regrettait pas la décision de se retirer d’Afghanistan alors que les talibans s’emparent des principales villes.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche mardi, il a noté que les troupes afghanes sont plus nombreuses que les talibans et doivent vouloir se battre.

Il a ensuite déclaré : « Les dirigeants afghans doivent se rassembler.

“Ils doivent se battre pour eux-mêmes, se battre pour leur nation.”

Johnny Mercer, ancien ministre de la Défense et vétéran de l’Afghanistan, a également déclaré qu’il était “profondément humiliant” de voir la montée des talibans en Afghanistan.

Il a déclaré à BBC Breakfast : « Biden a commis une énorme erreur ici, mais nous avons également un rôle à jouer.

« Cette idée que nous ne pouvons pas agir unilatéralement et soutenir les forces de sécurité afghanes n’est tout simplement pas vraie.

« La volonté politique de voir à travers un soutien durable à l’Afghanistan n’a pas été là et beaucoup de gens vont mourir à cause de cela, et pour moi c’est extrêmement humiliant.

“C’est une tragédie mondiale et nous allons en récolter les répercussions pendant de nombreuses années à venir.”