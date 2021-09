Nouvelles d’Afghanistan : l’ex-président nie furieusement avoir volé des millions de dollars américains | Monde | Nouvelles

in

L’ancien président afghan a également affirmé que quitter Kaboul était “la décision la plus difficile de ma vie”. Alors que les talibans se rapprochaient de la capitale du pays, M. Ghani a fui la ville en hélicoptère. À l’époque, Mohammad Zahir, l’ambassadeur afghan au Tadjikistan, avait affirmé que l’ex-président avait emporté avec lui 169 millions de dollars en espèces.

Un porte-parole de l’ambassade de Russie à Kaboul a par la suite semblé corroborer l’allégation.

“Quatre voitures étaient pleines d’argent, ils ont essayé de mettre une autre partie de l’argent dans un hélicoptère, mais tout ne rentrait pas”, a-t-il déclaré.

“Et une partie de l’argent a été laissée sur le tarmac.”

Depuis son exil à Doha, M. Ghani, 72 ans, a vigoureusement nié les accusations, les qualifiant de “sans fondement”.

Dans un communiqué, il a écrit : « Ces accusations sont totalement et catégoriquement fausses.

« La corruption est un fléau qui paralyse notre pays depuis des décennies et la lutte contre la corruption a été au centre de mes efforts en tant que président.

“Ma femme et moi avons été scrupuleux dans nos finances personnelles. J’ai déclaré publiquement tous mes actifs.

“L’héritage familial de ma femme a également été divulgué et reste répertorié dans son pays d’origine, le Liban.

L’ancien président a défendu ses actions, affirmant qu’il l’avait fait pour éviter une effusion de sang inutile.

“Je suis parti à la demande de la sécurité du palais qui m’a conseillé de rester au risque de déclencher les mêmes horribles combats de rue à rue que la ville avait subis pendant la guerre civile des années 1990”, a-t-il expliqué.

“Quitter Kaboul a été la décision la plus difficile de ma vie, mais je pense que c’était le seul moyen de faire taire les armes et de sauver Kaboul et ses 6 millions de citoyens.”