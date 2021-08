Nouvelles d’Afghanistan : un chef terroriste doté d’une prime de 5 millions de dollars assume un rôle de premier plan à Kaboul | Monde | Nouvelles

Khalil Haqqani a occupé le devant de la scène cette semaine pour diriger les prières du vendredi pour les combattants talibans dans la capitale. M. Haqqani, qui a des liens étroits avec Al-Qaïda et ses atrocités dans la région, était armé d’un fusil à l’extérieur de la mosquée alors qu’il semblait jouer un rôle de première ligne dans la sécurité des talibans.

Selon le New York Times, il a déclaré à la foule vendredi : « Notre première priorité pour l’Afghanistan est la sécurité.

« S’il n’y a pas de sécurité, il n’y a pas de vie.

“Nous donnerons la sécurité, puis nous donnerons l’économie, le commerce, l’éducation pour les hommes et les femmes. Il n’y aura pas de discrimination.”

M. Haqqani figure sur les listes terroristes des Nations Unies et des États-Unis – il apparaît également sur des affiches avec une prime de 5 millions de livres sterling pour sa capture.

La figure éminente fait partie d’un soi-disant réseau Haqqani, qui opère depuis des décennies dans les zones tribales d’Afghanistan et du Pakistan.

Le groupe entretient des liens étroits avec Al-Qaïda et les talibans.

On pense également qu’ils ont joué un rôle pour aider Oussama ben Laden à se cacher à la suite des attentats terroristes du 11 septembre à New York et à Washington.

Selon le Centre national américain de lutte contre le terrorisme, les forces afghanes ont intercepté un camion Haqqani dans l’est de l’Afghanistan en octobre 2013 qui contenait près de 28 tonnes d’explosifs.

Khalil Haqqani est également l’oncle du chef adjoint des talibans Sirajuddin Haqqani.

La présence de M. Haqqani dans le nouveau régime taliban n’a pas fait grand-chose pour suggérer que le groupe terroriste a changé.

Un officier du renseignement britannique a déclaré : « Le fait que nous ayons Khalil al-Rahman Haqqani en charge de la sécurité de Kaboul est consternant.

“Les Haqqani et Al-Qaïda ont une longue histoire ensemble, on pourrait dire qu’ils sont liés, et il est hautement improbable qu’ils coupent les ponts.”

La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans a également menacé la réapparition d’autres groupes terroristes dangereux, dont l’État islamiste Khorasan.

La franchise était responsable de près de 100 attaques contre des civils en Afghanistan et au Pakistan, et d’environ 250 affrontements avec les forces de sécurité américaines, afghanes et pakistanaises depuis 2017, selon le Center for Strategic and International Studies.

S’exprimant jeudi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré: “L’une des éventualités sur lesquelles nous sommes très concentrés, concentrés sur le laser, est le potentiel d’une attaque terroriste par un groupe comme Isis-K.”

Raffaello Pantucci, chercheur associé principal au Royal United Services Institute, a ajouté : « Tout le monde est très animé en Occident à l’idée d’un autre 11 septembre – si cela arrive, c’est très loin.

L’ancien chef du MI5, Lord Jonathan Evans, a averti qu’il existe deux types de menaces terroristes qui pourraient émerger en Afghanistan au cours des “mois et années à venir”.

Lord Evans a ajouté que le Royaume-Uni et ses alliés auraient dû se concentrer sur la lutte contre le terrorisme en Afghanistan plutôt que d’essayer de reconstruire le pays,

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Je pense qu’il y a deux problèmes – je pense qu’il y a plus d’espace d’exploitation plus susceptible d’être disponible pour des groupes comme Al-Qaïda, et il y a eu des rapports d’éléments de l’État islamique présents en Afghanistan.

“S’ils ont la possibilité de mettre en place des infrastructures pour s’entraîner et fonctionner, cela constituera une menace plus large pour l’Occident.

« Il y a aussi l’effet psychologique de l’inspiration que certains vont puiser de l’échec du pouvoir occidental en Afghanistan.

“Cela pourrait bien créer une certaine quantité d’énergie dans les réseaux plus larges qui existent encore en Grande-Bretagne et à travers l’Occident.

“Donc, je pense, en termes pratiques et en termes d’espace non gouverné, mais aussi en termes psychologiques, cela signifie probablement une augmentation de la menace au cours des mois et des années à venir.”