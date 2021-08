Nouvelles d’Afghanistan : un ex-réfugié devenu médecin du NHS craint pour l’avenir du pays après le retrait des États-Unis | Monde | Nouvelles

Un médecin du NHS appelle le gouvernement à « repenser » son plan d’immigration

Le Dr Waheed Arian craint également que rien n’empêche ni la Chine ni la Russie de « combler le vide » que laisseront les Américains. Cependant, il pense que le Royaume-Uni a un grand rôle à jouer, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi en offrant refuge dans ce pays aux Afghans fuyant un cycle de violence apparemment sans fin.

D’aussi loin que je me souvienne, l’Afghanistan a été piégé dans un cycle de guerre et de violence Dr Waheed Arian

Le Dr Arian, qui est arrivé au Royaume-Uni à l’âge de 15 ans avec 100 $ en poche, et qui a fini par gagner une place à l’Université de Cambridge, est le fondateur de l’association caritative mondiale de télémédecine, Arian Teleheal, qui relie les médecins du Royaume-Uni et des États-Unis avec ceux des pays à faibles ressources.

Il a également dirigé une campagne de Freedom From Torture, pour protester contre les nouvelles règles d’immigration britanniques, et a écrit un livre, In the Wars, relatant ses expériences de vie sous les talibans.

Le mouvement islamiste renaissant étant désormais censé contrôler 85 % de l’Afghanistan à peine un mois avant que les derniers soldats américains ne quittent le pays, le Dr Arian a déclaré à Express.co.uk : « D’aussi loin que je me souvienne, l’Afghanistan a été piégé dans un cycle. de guerre et de violence.

Le pays montagneux occupe une position stratégique unique qui en a fait un “football politique”, et qui a contribué à sa constante instabilité, a-t-il expliqué.

Le retrait de Joe Biden en Afghanistan signifiera plus de violence et de morts, craint le Dr Arian (Image: GETTY)

Le Dr Waheed Arian est maintenant médecin du NHS (Image: Penguin/Random House)

Il a ajouté : « J’ai passé mon enfance en Afghanistan à être bombardée par les Russes.

« Après l’effondrement de l’Union soviétique, il évitait les tirs intenses des talibans.

« Le changement constant d’allégeances et d’agendas a tous abouti à une impasse politique et a prouvé qu’aucun parti ou pouvoir ne peut dominer.

« Inévitablement, le vide du pouvoir entraînera un lourd bilan civil, et rien n’empêchera la prochaine superpuissance – que ce soit la Russie ou la Chine – de combler le vide. Malheureusement, l’histoire se répète.

Les forces de sécurité afghanes luttent pour retenir les talibans renaissants (Image : GETTY)

Le Dr Arian a déclaré : « Le retrait des troupes américaines entraînera inévitablement une escalade de la violence et la mort d’hommes, de femmes et d’enfants innocents.

« Mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec la présence étrangère permanente, ou que je peux ignorer la corruption que l’occupation occidentale a favorisée dans mon pays.

« En tant que personne qui se soucie profondément du droit humain fondamental des gens à vivre en sécurité et en paix, ma principale préoccupation concerne les civils afghans.

«C’est la raison pour laquelle je retourne sans cesse dans la région – pour établir Arian Teleheal et contribuer à mon pays de naissance tout en servant fièrement les gens du NHS dans mon pays d’adoption, le Royaume-Uni. Mon optimisme est plus l’espoir que l’expérience.

Waheed Arian enfant en Afghanistan (Image : Penguin/Random House)

Waheed Arian est venu au Royaume-Uni avec seulement 100 $ en poche (Image: Penguin/Random House)

La plupart des Afghans aspiraient simplement à la paix et à la stabilité, a souligné le Dr Arian.

Il a déclaré : « Ils veulent envoyer leurs enfants à l’école sans crainte, ils veulent des soins de santé et des infrastructures.

« Malgré son passé et son présent colonial troublés et les lourdes pertes en vies civiles dues au conflit, de nombreux progrès ont été réalisés. Cela est dû en partie à la résilience et à l’optimisme de ses habitants.

« De nombreux Afghans ont aidé à établir des services et une « vie normale ».

Fiche d’information sur la guerre civile en Afghanistan (Image : Express)

“Les choses ne s’amélioreront que si elles ne sont pas entravées par des troubles politiques.”

Alors que la crise des réfugiés s’intensifiait, la Grande-Bretagne était en mesure d’aider en termes de diplomatie, ainsi qu’en étant ce que le Dr Arian a qualifié de “champions de la compassion et de la protection”.

Il a expliqué : « Les Afghans fuiront la violence et feront des voyages dangereux à travers le monde pour trouver la sécurité.

«Il est troublant que les personnes qui se retrouvent sur les côtes britanniques soient désormais classées comme« demandeurs d’asile irréguliers »et refoulées en raison du nouveau projet de loi anti-réfugiés de ce gouvernement – ​​le projet de loi sur la nationalité et les frontières.

Waheed Arian a étudié à l’Université de Cambridge (Image : Penguin/Random House)

« J’ai fait le même voyage il y a un peu plus de vingt ans. J’ai laissé ma famille et tout derrière moi et j’ai couru en Grande-Bretagne pour me mettre en sécurité à l’âge de 15 ans traumatisé.

“Bien que j’aie emporté avec moi mes rêves et la détermination de les poursuivre malgré tout, je n’ai pu reconstruire ma vie et redonner à ma vie que grâce au gouvernement britannique et à la compassion des gens.”

Il a souligné: «En tant que médecin urgentiste du NHS travaillant en première ligne pendant la pandémie, j’y pense tous les jours.

« La Grande-Bretagne doit intensifier ses efforts et jouer son rôle dans la protection de ceux qui fuient le pays qu’elle a occupé pendant si longtemps. C’est la bonne chose à faire.