Nouvelles d’Afghanistan : un interprète salue les troupes britanniques « méconnues » pour le sauvetage de Kaboul | Monde | Nouvelles

Burhan Vesal, 34 ans, est arrivé mercredi à l’aéroport d’Heathrow avec sa femme et leur fils de six ans après un voyage de deux nuits. Ayant précédemment travaillé pour l’armée britannique, M. Vesal a remercié les forces britanniques d’avoir aidé à évacuer autant de personnes que possible d’Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans.

M. Vesal a déclaré qu’il pensait que les soldats britanniques “ne reçoivent pas assez d’éloges” pour leur rôle dans l’évacuation des Afghans de Kaboul.

Le traducteur a noté que les troupes britanniques toujours en Afghanistan ont travaillé dans des circonstances horribles pour traiter les évacués potentiels.

M. Vesal a ensuite ajouté que les soldats britanniques qui évacuaient des personnes hors de Kaboul avaient “le travail le plus difficile qu’il y ait à faire en Afghanistan”.

Avec des milliers de personnes entourant le périmètre de l’aéroport, il a noté que les troupes britanniques devaient traiter des foules de personnes qui “ne sont pas éligibles pour voler”.

S’adressant au métro après avoir atterri à Heathrow, M. Vesal a également déclaré que les soldats avaient demandé aux gens s’ils avaient faim ou soif.

Il a ensuite déclaré : « Ils ne reçoivent pas assez d’éloges pour le travail qu’ils font.

“Nous leur sommes très reconnaissants ainsi qu’à tous les autres du Royaume-Uni qui nous ont permis d’être ici en toute liberté.”

M. Vesal et sa famille ont reçu sa date de vol lundi et seront désormais mis en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours.

Cela survient alors que les ressortissants britanniques en Afghanistan sont invités à rester à l’écart de l’aéroport de Kaboul en raison des menaces terroristes croissantes et d’une situation de sécurité “volatile”.

Un avis révisé du ministère des Affaires étrangères publié mercredi soir a demandé aux personnes se trouvant dans la région de l’aéroport de “s’éloigner vers un endroit sûr et d’attendre d’autres conseils”.

Dans la mise à jour, il a dit, “il y a une menace continue et élevée d’attaque terroriste”.

Voyager par la route est “extrêmement dangereux”, ont été prévenus les Britanniques, des personnes auraient été “maltraitées” sur le chemin de l’aéroport.

Le gouvernement a également déclaré que son opération d’évacuation des personnes d’Afghanistan avant la date limite du 31 août avance à “un rythme important”

Mercredi à 18 heures, environ 1 200 personnes ont été évacuées par le Royaume-Uni en 12 heures.

Environ 2 000 personnes éligibles à la politique de réinstallation et d’assistance du gouvernement afghan (ARAP) restent dans le pays.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace s’est également plaint que les efforts militaires britanniques pour évacuer les gens de Kaboul ont été “détournés” en raison des tentatives de sauvetage d’animaux soignés par un ancien Royal Marine britannique.

Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il trouvait ” bouleversant ” que l’armée ait été ” détournée de sauver .. des gens ” en raison ” d’histoires inexactes ” sur ce qui arrivait aux 200 chiens, chats et travailleurs sous la garde de l’ex-Marine Paul ” Stylo” Farthing.

M. Wallace a déclaré aux députés mercredi: “Ce que je n’étais pas prêt à faire, c’est donner la priorité aux animaux de compagnie sur les gens, j’ai peur que vous ne m’aimiez pas pour cela, mais c’est mon point de vue, il y a aussi des personnes très, très désespérées sous une menace réelle. “

Le secrétaire à la Défense a également déclaré que les Afghans qui souhaitent fuir vers la Grande-Bretagne feraient peut-être mieux d'”essayer d’atteindre la frontière” que d’attendre l’évacuation de la RAF.

Pressé par le député conservateur Julian Lewis, M. Wallace a ajouté : « Je leur recommande d’essayer de se rendre à la frontière…