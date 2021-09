Nouvelles d’Afghanistan : Un réfugié trollé pour avoir gémi à propos des rations à la base de l’armée américaine | Monde | Nouvelles

in

Hamed Ahmadi était l’un des rares chanceux à avoir réussi à quitter le pays déchiré par la guerre avant que les forces occidentales ne se retirent et que les talibans prennent le contrôle total. Le traducteur indépendant de 28 ans a depuis été transféré en Amérique – où il vit actuellement à Fort Bliss, à El Paso, au Texas, aux côtés d’un nombre inconnu d’autres réfugiés.

M. Ahmadi, qui travaille également comme écrivain et blogueur, a ensuite partagé les maigres rations distribuées aux réfugiés à la base pendant 12 heures.

Dans des publications sur Twitter, il a montré quelques morceaux de poulet, une petite quantité de fruits, ainsi que de petites tranches de pain et de fromage.

“Je ne me plains pas, mais c’est ce que j’ai eu hier soir pour le dîner et le prochain repas est 12 heures plus tard”, a-t-il écrit.

“La vie de réfugié peut être sûre mais jamais facile et favorable.”

“Pour reprendre les mots de @RealBrysonGray” si vous n’aimez pas ce pays, vous pouvez partir “.”

Un troisième a déclaré : « Je serais heureux de payer votre billet de retour… »

S’adressant à The Independent, M. Ahmadi a ensuite insisté sur le fait que son tweet ne faisait que décrire la situation dans laquelle se trouvent de nombreux réfugiés afghans.

Il a déclaré: “Le but de ce tweet n’était pas (…) de se plaindre, d’être très critique.

«Je décrivais juste une situation de réfugiés afghans qui se trouvent dans une situation dans laquelle ils n’ont jamais vraiment voulu être.

« J’avais un assez bon travail à Kaboul. J’ai eu une vie décente. J’avais ma famille.

“J’ai été obligé de fuir l’Afghanistan… si j’avais plus d’espace [on Twitter], j’aurais ajouté plus d’explications – parce que je voulais dire que c’est la vie de réfugié.

« Et nous devons être patients. »

Heureusement, M. Ahmadi n’était pas sans ses partisans – dont beaucoup ont fustigé les critiques pour avoir trollé un réfugié.

L’un d’eux a écrit : « Vous avez le droit de vous plaindre. »

Un autre a déclaré : « Je suis vraiment désolé pour les a****les dans vos mentions exigeant que vous soyez reconnaissant pour si peu. Séparez-les sans souci.

« Vous avez parfaitement le droit de vous plaindre. La nation la plus riche du monde peut et doit faire mieux.