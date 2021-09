Nouvelles d’Angela Merkel : La chancelière est humiliée car la plupart des Allemands ne manqueront pas la chancelière – sondage | Monde | Nouvelles

La vétéran de la politique est arrivée au pouvoir en novembre 2005 et a été pendant plusieurs années une chancelière extrêmement populaire, son taux d’approbation parmi le peuple allemand dépassant régulièrement les 80 pour cent. Au cours de cette période, elle a supervisé et navigué avec succès en Allemagne à travers certaines des périodes les plus éprouvantes qu’elle et l’Union européenne aient jamais connues. Angela Merkel a lutté contre une série de catastrophes potentielles, notamment la crise financière mondiale de 2007 et la crise financière grecque qui a suivi, la crise des migrants au cours de la dernière décennie, la pandémie de Covid et a été une voix influente dans les discussions de l’Union européenne avec le Royaume-Uni sur le Brexit.

En 2018, la figure de proue de l’UE a déclaré qu’elle ne briguerait pas un cinquième mandat en tant que chancelière et sa longévité est notable – parmi les dirigeants démocrates de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, elle est deuxième derrière Helmut Kohl, qui a dirigé l’Allemagne de 1982 à 1998.

À la suite des élections allemandes de dimanche, son règne de 16 ans prendra fin et malgré son apparente popularité, la plupart des Allemands ont révélé dans un sondage qu’ils n’affronteraient pas la femme de 67 ans.

Une enquête représentative réalisée par l’institut de sondage d’opinion Civey pour le compte du journal régional allemand Augsburger Allgemeine auprès de 5 007 personnes du 22 au 24 septembre a révélé un résultat choquant.

Il a montré que plus de la moitié (52%) ne manqueront pas Mme Merkel en tant que chancelière du pays. Plus des deux tiers (38 pour cent n’étaient pas d’accord), tandis que les 10 pour cent restants étaient indécis.

L’enquête montre que Mme Merkel polarise toujours l’opinion – malgré ses 16 ans au pouvoir.

Près de quatre personnes interrogées sur 10 (40 %) ont déclaré qu’elles ne la regretteraient “certainement pas”, environ un quart ont déclaré qu’elles le manqueraient “certainement”.

Sans surprise, la plupart de ceux qui ont dit qu’ils manqueront à Mme Merkel lorsqu’elle quittera finalement ses fonctions de chancelière viennent de partisans de son propre parti politique.

L’enquête a montré que près des deux tiers (63 pour cent) des répondants du camp CDU/CSU manqueront le chancelier, mais trois sur dix (30 pour cent) n’étaient pas d’accord.

LIRE LA SUITE: Ros Atkins de la BBC résume pourquoi les élections allemandes inquiètent l’UE

D’un autre côté, les partisans du rival AfD ont une opinion complètement différente, avec seulement 2% des personnes interrogées déclarant qu’elles manqueront à Mme Merkel lorsqu’elle partira et un énorme 96% déclarant qu’elle ne manquera pas du tout.

Plus tôt cette semaine, l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a fait l’éloge de l’héritage que Mme Merkel laissera derrière elle, ainsi que des qualités personnelles qu’elle possède et de ce qu’elle a accompli en tant que chancelière.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa qualité la plus sous-estimée, M. Juncker, qui a dirigé l’UE de 2015 à 2019, a déclaré au Playbook de Politico : « Elle a écouté tout le monde – petits, moyens, grands pays, elle n’a jamais fait de distinction.

“Cela explique aussi son influence dans l’UE.”

A NE PAS MANQUER

Un pêcheur se déchaîne contre Macron à propos de projets éoliens [COMMENTS]

L’UE divisée : le Bloc accuse les électeurs d’être le “pouvoir des forces obscures” [REPORT]

Les restes utilisent la pénurie de carburant pour affirmer que «le Brexit a échoué» [LATEST]

L’ancien président de la Commission européenne a ajouté que Mme Merkel “a toujours suivi le débat politique intérieur dans d’autres pays de plus près” que les autres dirigeants.

Il a déclaré: “C’était son charme politique européen, que tout le monde avait l’impression que vous pouviez lui dire les choses comme à la maison, et elle a intégré cela dans le réseau global de solutions européennes auquel elle a contribué.”

François Hollande, qui a été président français entre 2012 et 2017, a récemment déclaré dans un documentaire de la chaîne allemande Deutsche Welle intitulé « Angela Merkel — Navigating a World in Crisis » : « On se souviendra d’Angela Merkel comme d’une grande femme d’État européenne.

“Elle a gardé l’Union européenne unie – malgré les nombreuses crises que nous avons connues.”

Tony Blair, qui a été Premier ministre britannique pendant une décennie de 1997 à 2007, a également déclaré à propos de Mme Merkel : « C’est toujours une réalisation remarquable de maintenir l’Europe unie dans cette série d’années les plus difficiles que l’Europe a traversées.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.