in

Angela Merkel et son gouvernement allemand ont été critiqués pour avoir mis les canettes de bière avant les gens en Afghanistan. Cela survient après que le quotidien allemand à succès Bild a rapporté que le pays avait évacué 65 000 canettes de bière et 340 bouteilles de vin avant les Afghans qui avaient travaillé pour des agences allemandes. Le journal allemand a critiqué le gouvernement avec un article intitulé « Retrait de l’Allemagne d’Afghanistan : de la bière et du vin ont été expédiés – le personnel local reste toujours ».

Cela survient alors que les pays luttent pour gérer les évacuations massives de l’aéroport de Kaboul.

Le président américain Joe Biden a reconnu hier que l’évacuation massive d’Afghanistan n’est “pas sans risque de perte”.

S’exprimant à la Maison Blanche, M. Biden a déclaré que les États-Unis avaient sauvé 13 000 personnes à ce jour dans “l’un des ponts aériens les plus grands et les plus difficiles de l’histoire”.

Cependant, les critiques concernant les évacuations ont atteint l’Allemagne alors que le rapport de Bild accusait les dirigeants allemands d’avoir abandonné le personnel afghan local qui avait risqué leur vie pour l’Allemagne.

JUST IN: Lammy critiqué pour avoir évoqué le Brexit lors d’une furieuse dispute en Afghanistan

Peter Oliver de RT a expliqué : « La réponse du haut du gouvernement allemand est qu’ils veulent voir des réfugiés afghans hébergés dans des pays voisins, comme l’Iran et le Pakistan, au lieu de l’Allemagne.

“Les vols d’évacuation allemands continuent de quitter l’aéroport de Kaboul. Jeudi, 900 personnes avaient été emmenées dans ces avions.

“Mais pas avant que l’Allemagne n’ait évacué quelque 65 000 canettes de bière et 340 bouteilles de vin. Ils ont été critiqués pour avoir fait cela avant que des gens ne soient embarqués dans ces avions.”

L’évacuation des canettes de bière et du vin a eu lieu fin juin alors que l’armée allemande achevait le retrait de ses troupes d’Afghanistan.

Depuis l’indignation, Mme Merkel a déclaré que l’Allemagne doit évacuer d’urgence jusqu’à 10 000 personnes d’Afghanistan dont elle a la responsabilité.

Elle a déclaré lors d’une réunion à huis clos de son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) : “Nous vivons des temps difficiles. Nous devons maintenant nous concentrer sur la mission de sauvetage.”

Pendant la nuit, les forces américaines et britanniques ont aidé à introduire des mesures de sécurité plus strictes aux portes de l’aéroport de Kaboul.

On ne sait pas encore combien de temps les États-Unis resteront en position de tenir l’aéroport et si les talibans continueront à laisser les gens quitter le pays.

La Grande-Bretagne craint que le pont aérien ne se termine dans quelques jours, avant la date limite du 31 août fixée par Joe Biden.