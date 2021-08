Nouvelles d’Angela Merkel : l’économie allemande a pris 12 milliards de livres sterling alors que les Britanniques boycottent le bloc – rapport | Politique | Nouvelles

in

Angela Merkel critiquée par un expert pour sa position “anti-britannique”

Et les économies de la France, de l’Espagne et de la Belgique ont également été écrasées alors que les Britanniques votent avec leur portefeuille pour protester contre le traitement réservé au Royaume-Uni par Bruxelles, selon l’étude publiée aujourd’hui par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU. Le rapport de Facts4EU fait suite à celui publié hier sur la base des chiffres publiés mardi par l’Office for National Statistics, qui indiquaient que les ventes au Royaume-Uni par les membres de l’UE27 au cours des 12 derniers mois étaient inférieures de 27,8 milliards de livres sterling à celles de 2016.

L’étude d’aujourd’hui, basée sur les mêmes chiffres de l’ONS, énumère les principaux perdants, à commencer par l’Allemagne, qui a vu ses exportations vers le Royaume-Uni chuter de 12,2 milliards de livres sterling par rapport à il y a cinq ans.

La Belgique est le deuxième perdant avec une baisse de 3,7 milliards de livres sterling, suivie de près par la France avec 3,3 milliards de livres sterling, l’Espagne perdant à hauteur de 2,6 milliards de livres sterling.

Les Pays-Bas (2,7 milliards de livres sterling), la Suède (1,2 milliard de livres sterling) et la République tchèque (1,1 milliard de livres sterling) ont également été touchés.

Le rédacteur en chef de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré : « Les Britanniques n’ont rien contre les citoyens de l’UE27 – c’est l’autocratie de l’UE qui est le problème.

L’Allemagne d’Angela Merkel a traditionnellement considéré le Royaume-Uni comme une “île au trésor”, a déclaré M. Evans (Image: GETTY/Facts4EU)

La France d’Emmanuel Macron est également perdante, selon l’étude (Image: GETTY)

« Toute décision des citoyens et des entreprises britanniques d’acheter moins aux entreprises de l’UE27 n’a rien à voir avec les opinions du public britannique sur les citoyens des pays de l’UE27.

“S’il y a une tendance à s’éloigner des achats des entreprises de l’UE27, nous suggérons que l’attention soit portée sur Bruxelles et les idéologues fanatiques qui y résident et y travaillent.”

Les actions des eurocrates au cours des cinq dernières années semblaient avoir un impact sur les choix de consommation des personnes vivant dans ce pays, même celles qui ont voté pour rester dans le bloc, a déclaré M. Evans, le rapport d’hier soulignant le fait que les ventes dans le Le Royaume-Uni en provenance de l’UE représentait désormais moins de 50 % des biens et services internationaux.

M. Evans – qui a déclaré que l’Allemagne a parfois qualifié le Royaume-Uni d'”île au trésor” en référence à la quantité de produits allemands vendus là-bas – a ajouté: “Avant le référendum de l’UE et au cours des cinq années qui ont suivi, le public britannique a été nourri du récit que « nous ne pouvons pas survivre seuls, nous sommes trop petits pour rivaliser ».

Les 10 plus grands perdants de l’UE des entreprises britanniques – avec l’Allemagne en tête (Image: Facts4EU)

« Quelle foutaise. Aujourd’hui, le Royaume-Uni est la cinquième économie mondiale selon le FMI.

« Qui ne ferait pas la queue pour nous vendre ?

« Nous représentons un marché énorme pour les producteurs mondiaux. Nous possédons la langue des affaires internationales du monde.

« Nous avons le centre financier le plus puissant d’Europe. La common law anglaise est largement respectée dans le monde entier pour les protections qu’elle offre et l’efficacité qu’elle procure dans la conduite des affaires. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Pertes de l’UE27 en pourcentage (Image : Facts4EU)

M. Evans a également riposté aux critiques formulées par certains dans la section commentaires du rapport d’hier.

Il a expliqué : « Hier à maintes reprises, nous avons vu des commentaires disant « À quoi vous attendez-vous ? Nous sommes désormais un pays tiers, l’UE doit donc imposer des contrôles aux frontières et aux douanes. Tout est de la faute du Brexit.

«Comme nous avons essayé de leur expliquer à l’avance dans notre rapport d’hier, nous faisons rapport sur les ventes AU Royaume-Uni. Ces ventes sont relativement peu affectées par le Brexit.

“Les frontières de l’UE n’ont rien à voir avec les ventes au Royaume-Uni.”

Le commerce avec l’UE27 a chuté depuis la fin de la période de transition (Image : Express)

« Les problèmes aux frontières concernaient tous les exportations du Royaume-Uni, pas les importations de l’UE.

« Ceux-ci ont été causés par les actions trop zélées de l’UE et de ses autorités douanières en autorisant les marchandises britanniques à entrer dans l’UE.

« Les marchandises circulant dans l’autre sens – de l’UE vers le Royaume-Uni – ont continué à circuler grâce au Royaume-Uni qui a décidé d’opérer une opération douanière « légère » avec l’UE. »

Il a ajouté : « À notre connaissance, aucun camion de l’UE n’a été mis en fourrière au Royaume-Uni parce qu’un chauffeur de camion français avait une « baguette jambon » à moitié mangée dans sa cabine.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

« Ce n’est malheureusement pas le cas de l’UE. La semaine dernière, le président de Marks & Spencer a décrit comment un camion M&S avait été mis en fourrière en République d’Irlande parce que son chauffeur avait un sandwich au jambon dans son taxi.

“Le chauffeur a ensuite été contraint de remplir des centaines de pages de formulaires de l’UE par les douaniers irlandais avant d’être autorisé à entrer.”

Commentant le rapport d’aujourd’hui, la lectrice de Facts4EU, Carol Garrington, a déclaré : « C’est bien de voir que les gens votent avec leurs pieds/sacs à main. »

Janice Garwood a ajouté : « J’évite activement les produits allemands et français. J’achète du britannique là où je peux !