Nouvelles d’astéroïdes: les chefs de l’espace signalent la défense de la Terre – impuissants à arrêter l’impact | Science | Nouvelles

Pour l’exercice, des scientifiques américains et européens ont été informés de l’astéroïde fictif 2021PDC, qui avait cinq pour cent de chances de toucher la Terre le 20 octobre 2021.

Le premier jour de l’exercice a vu l’équipe collecter des données, le deuxième jour impliquant le raffinement des informations sur l’orbite et la trajectoire des astéroïdes.

Ils ont établi que la roche spatiale fictive frapperait soit l’Afrique du Nord soit l’Europe, mais ont exclu une mission spatiale en raison des limites technologiques actuelles, et ont également simulé l’incapacité d’un dispositif nucléaire à détruire l’astéroïde.

Le troisième jour, l’équipe avait commencé à préparer le monde à l’impact et a réduit la zone d’impact à l’Allemagne, la République tchèque, l’Autriche, la Slovénie et la Croatie.

Le quatrième jour, l’équipe a affiné et analysé la taille et les caractéristiques physiques de l’astéroïde, et a découvert que la seule réponse serait d’évacuer la zone avant que la roche spatiale n’ait un impact.