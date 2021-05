Nouvelles d’attaque de requin: un surfeur “hurlant” mutilé par un prédateur vicieux lors d’une rencontre fatale Monde | Nouvelles

L’homme, dans la cinquantaine, pouvait être entendu crier alors qu’il était mordu sur le haut de la cuisse par le prédateur impitoyable. Des amis surfeurs se sont précipités pour l’aider et le traîner à terre, où des efforts désespérés ont été faits pour arrêter l’hémorragie. Cependant, l’homme est mort sur la plage peu de temps après des suites de ses blessures.

Christopher Schilt, un commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré: “On pense que lorsque l’attaque a eu lieu, l’homme a en fait vu le requin et a appelé pour avertir les autres.”

Le surfeur n’a pas encore été nommé, mais il est entendu qu’il était de Sydney et en vacances sur la plage de Tuncurry.

Les marques de morsure sur la planche de surf sont examinées pour tenter de déterminer l’identité du coupable de l’attaque mortelle.

Dans un communiqué, les responsables ont déclaré: “Des photographies de la morsure sont en cours d’analyse par des scientifiques sur les requins pour tenter de déterminer l’espèce et la taille du requin impliqué.”

L’attaque n’a pas surpris les habitants, qui ont déclaré que les observations de requins avaient augmenté ces derniers temps.

Kellie Hilder de Tuncurry a déclaré au Daily Telegraph de Sydney que sa fille Chloé avait arrêté de surfer en conséquence.

Le Dr Gavin Naylor, directeur du Florida Program for Shark Research à l’université, a déclaré au Guardian: “Vous avez cette densité plus élevée de requins blancs dans l’ouest et le sud-est de l’Australie et ils peuvent mesurer 13 ou 14 pieds (quatre mètres) et si ils mordent quelqu’un alors c’est souvent une blessure grave.

«Plus le nombre de personnes dans l’eau est élevé et plus l’animal est gros, plus les chances [of a serious bite].

“Mais il n’y a rien de méchant intrinsèquement chez les requins blancs.”