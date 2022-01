Nouvelles de bain : 9 £ facturés pour avoir quitté mon lecteur ! Fureur du facteur au conseil | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ian Akers a déclaré que la Clean Air Zone de Bath l’avait « obligé » à déménager après avoir fait face à des frais quotidiens, triplant presque le temps qu’il passait au volant.

M. Akers a utilisé son camping-car pour rendre visite à sa famille et faire de longs trajets, et a utilisé son vélo pour le travail. Cependant, comme sa camionnette Mazda Bongo de 1999 n’était pas conforme aux règles de la Clean Air Zone du conseil, il devait payer 9 £ chaque fois qu’il quittait la maison, rapporte Somerset Live.

Ian, qui travaille dans le centre-ville de Bath, a déclaré: « Je me rendais au travail et retournais à vélo tous les jours, je me rendais au pub à vélo, je pédalais pour rencontrer mes amis. J’utilisais rarement un véhicule.

« J’avais économisé pour acheter ma camionnette Mazda Bongo 1999, puis je l’avais refaite à l’intérieur, donc c’était une chose très personnelle et je l’avais empêchée d’aller à la décharge.

« Mais ce n’était pas conforme à la Clean Air Zone, donc chaque fois que je quittais ma maison, je recevais une amende de 9 £ – ce que je pensais vraiment un peu communiste.

« Je ne pouvais même pas conduire pour voir mes parents sans être inculpé et vous devez vous rappeler que nous venons de passer un an de verrouillage alors que vous n’étiez autorisé à voir personne. »

Ian a décrit les frais constants comme un « poids lourd dans mon esprit chaque semaine » et a ajouté qu’ils « vidaient » ses finances.

Il a contacté Bath et North East Somerset Council pour demander de l’aide.

Il a dit qu’ils étaient « très serviables et sympathiques » mais que leur solution était de lui accorder un prêt pour acheter une nouvelle camionnette.

Il a ajouté: « Je ne pense pas que ce soit vraiment très juste – créer un problème et ensuite dire à quelqu’un qu’il doit s’endetter pour le résoudre. »

Bien que le conseil ait ensuite offert une subvention à Ian, il a déclaré que ce n’était pas suffisant pour acheter une nouvelle fourgonnette.

Il a déclaré: « J’ai cherché et cherché une autre camionnette conforme, mais le prix des camionnettes a augmenté pendant Covid.

« Si je vends ma camionnette, cela ne règle pas le problème. Quelqu’un d’autre le conduira simplement.

« Je suis assez soucieux de l’environnement. Je veux faire du vélo et ne pas autant polluer la planète et, pour moi, l’équilibre était bon. »

Malgré des mois de va-et-vient avec le conseil, aucune solution n’a été trouvée et Ian a décidé qu’il devrait parcourir deux milles sur la route.

Il a déclaré: «Je suis passé de neuf milles par semaine à maintenant probablement 25 milles par semaine.

« C’est complètement à l’envers. Je n’ai jamais causé de pollution avant de travailler.

« C’est un peu un coup de pied dans les dents. »

La conseillère Sarah Warren, chef adjointe du conseil de Bath et du North East Somerset et membre du cabinet pour le climat et les voyages durables, a déclaré: «En août dernier, nous avons offert des conseils à Ian Akers ainsi qu’une subvention de 4 500 £ et un financement sans intérêt pour l’aider à remplacer sa camionnette par une nouvelle ou véhicule d’occasion.

« Il n’a pas choisi d’accepter cette offre et a plutôt choisi de déménager.

« Nous avons aidé environ 1 000 personnes et entreprises locales à remplacer leurs véhicules polluants afin qu’ils soient moins nocifs pour la santé des gens, en utilisant 9,4 millions de livres sterling de financement gouvernemental. »