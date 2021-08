Nouvelles de Barack Obama: l’île qui a accueilli la 60e célébrité de l’ex-président voit un pic de Covid | Monde | Nouvelles

in

Un total de 74 cas positifs ont été enregistrés sur Martha’s Vineyard depuis la fête de samedi dernier. Le chiffre représente plus de cas chaque semaine depuis avril et a conduit de nombreux bars et restaurants à travers l’île à recommencer à insister pour que les clients portent à nouveau des masques.

Des centaines de personnes ont assisté au parti de l’ancien président démocrate américain sur l’île.

L’événement, auquel ont participé des célébrités telles que Jay Z et Beyonce, a été suivi d’un brunch dominical au restaurant Beach Road.

Les invités ont dîné sous un chapiteau spécialement érigé au bord de l’eau à Vineyard Haven.

Le politicien de gauche a été critiqué pour l’avoir laissé aller après que les cas de la variante Delta Covid aient continué à augmenter aux États-Unis.

Les responsables de la santé de l’île disent qu’il est encore trop tôt pour savoir si les centaines d’invités et de travailleurs rassemblés pour les fêtes sans masque ont contribué à l’augmentation des cas.

Maura Valley, porte-parole de l’agent de santé et des conseils de santé de Tisbury, a déclaré à DailyMail.com : « Pour le moment, nous ne sommes au courant d’aucun cas lié au parti Obama.

“C’est un peu trop tôt et la seule façon pour nous de le savoir, c’est grâce à une recherche complète des contacts.”

Au cours de la semaine précédant son parti, 48 nouveaux cas ont été signalés sur l’île, le double du total de la semaine précédente.

Ce chiffre a augmenté chaque jour depuis lors, avec six dimanche, sept lundi, 10 mardi, 13 mercredi, 18 jeudi et 20 vendredi.

Plusieurs célébrités, dont Bradley Cooper, se sont enregistrées à l’hôtel Harbour View, où six membres du personnel ont été testés positifs.

Même les personnes vaccinées ne sont pas immunisées. Sur les 48 personnes testées positives la semaine dernière, plus de la moitié ont été vaccinées, selon les responsables de la santé.

“Je ne serais pas allé à la fête même si j’avais été invité”, a déclaré à DailyMail.com un habitant d’Edgartown, qui avait un ami travaillant à la fête.

« Je suis sûr que certains participants sont rentrés chez eux avec des bagages supplémentaires qu’ils n’ont pas emballés ou vus. Restez à l’écoute.”