Nouvelles de Barcelone : 21 juin 2021 ; Inquiétude pour Dembele, le Barça veut Gosens

Alarme en France : Dembélé a peut-être dit adieu à l’Euro | Mundo Deportivo

On craint de plus en plus en France que la campagne Euro 2020 d’Ousmane Dembele ne soit terminée après que l’attaquant s’est blessé contre la Hongrie.

Des informations en provenance d’Allemagne indiquent que le Barça veut Gosens sport

Des informations en Allemagne suggèrent que Barcelone a été en contact avec l’agent de Robin Gosens pour discuter d’un éventuel déménagement au Camp Nou.

Laporta reçoit l’autorisation de continuer à discuter d’une Super League européenne | FC Barcelona

Joan Laporta a parlé de la Super League européenne. Il a déclaré : « Ce projet nous convient, j’en suis convaincu, et dès que le format sera connu, nous vous le proposerons pour un vote.

Approbation d’une proposition de refinancement de la dette de 525 millions | FC Barcelona

L’assemblée générale des membres délégués de Barcelone a approuvé des plans de refinancement de la dette du club pour un montant de 525 millions d’euros.

« Nous sommes en colère » : Griezmann appelle la France à réagir contre le Portugal | Le gardien

Antoine Griezmann a appelé la France à réagir lors de son dernier match de groupe de l’Euro 2020 contre le Portugal après avoir été tenu en échec par la Hongrie la dernière fois.

La star de Barcelone Carles Alena liée au prêt de Grenade | Football Espagne

Le milieu de terrain de Barcelone Carles Alena serait recherché à Grenade la saison prochaine. Le jeune est hors contrat l’année prochaine mais pourrait être à nouveau prêté.

Renouvellement de Messi : le président de Barcelone, Laporta, fait le point | COMME

Le président de Barcelone, Joan Laporta, reste confiant que Lionel Messi signera un nouveau contrat avec le club et affirme que le capitaine a manifesté le désir de rester au Camp Nou.

Laporta promet de renverser la vapeur et de redonner le sourire aux visages du Barça | FC Barcelona

Joan Laporta est optimiste quant à l’avenir de Barcelone malgré les problèmes financiers du club. Le président est convaincu qu’il peut renverser la situation du club.

Scaloni : « Agüero a une chance de jouer » | Mundo Deportivo

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré que le nouveau venu de Barcelone, Sergio Aguero, pourrait jouer lundi contre le Paraguay lors de la Copa America.